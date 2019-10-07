"Путін представляє ОРДЛО!" У Зеленського пояснили відведення військ на Донбасі

Україна вважає президента Росії Володимира Путіна представником окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив нардеп ("Слуга народу"), глава парламентського комітету у закордонних справах Богдан Яременко, коментуючи узгодження проведення місцевих виборів.

"Ми вважаємо представником ОРДЛО президента РФ Путіна... Якщо говоримо про те, що повинні бути досягнуті умови з безпеки, цього не можна досягти без того, щоб Росія сама не вирішила вивести свої війська. І, звичайно, перш ніж вивести війська, вона поставить питання про те, як виглядатимуть вибори. Ми будемо це обговорювати", — сказав він.

Володимир Путін RT

За словами Яременка, червона лінія вже проведена – це український закон про вибори, який регулює їх на всій території України.

"Якщо йтиметься про можливість провести вибори, скажімо, через 90 днів від якоїсь дати, в такому випадку і тридцяти днів припинення вогню може бути достатньо. Треба дивитися за ситуацією. Хотів би окремо підкреслити — я не назвав цифру 90 чи 30 днів як щось певне, це всього лише умовний приклад, не більше", — підкреслив він.

Новини У Зеленського зробили нову заяву про вибори на Донбасі

Глава комітету уточнив, що верифікувати реальне виведення російських військ із території ОРДЛО буде ОБСЄ.

"Ніякого іншого механізму у нас немає. Як саме це буде реалізовуватися — питання обговорень. ОБСЄ бере участь у всіх переговорах", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України та Офіс президента будуть погоджувати з Росією позицію щодо підготовки законопроєкту про особливий статус деяких районів Донбасу, передбачений так званою формулою Штайнмаєра.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!