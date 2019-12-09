Головна Новини
9 грудня • оновлено в 23:54
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Путін поставив Зеленському ультиматум: перші подробиці про домовленості "нормандської зустрічі"

44т
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін провели жорсткі переговори по Донбасу.

Як передає OBOZREVATEL, в кулуарах "нормандського саміту" поширюється інформація, що Путін наполягав спершу на проведенні виборів на Донбасі, і лише потім поверненні Україні контролю над кордоном.

Однак Зеленський не погодився з такою пропозицією.

Новини
"Зради немає!" Аваков розкрив перші результати переговорів Путіна і Зеленського

Путін і Зеленський

Путін і Зеленський

Крім того, як стало відомо OBOZREVATEL, після "нормандського саміту" делегації чотирьох країн зайнялися підготовкою документа, який неофіційно назвали "Мінськ-3". З української сторони над текстом працювали глава СБУ Іван Баканов, перший помічник президента Сергій Шефір, заступник голови ОП Кирило Тимошенко і глава МВС Арсен Аваков.

Кабінки для підготовки документів

Кабінки для підготовки документів

Також стало відомо, що Зеленський і Путін домовилися про обмін полоненими до Нового року за формулою "все на всіх".

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський і Путін також провели двосторонні переговори та спілкувалися тет-а-тет близько 10 хвилин. При цьому на "нормандському саміті" український президент не потиснув руку агресору.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Переговори Зеленського та Путіна" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Франція Париж
Тег
нормандський формат
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
25
29
Смішно
44
Цікаво
6
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Николаев Олег
Николаев Олег
Кто в кулуарах что-то сельским журналистам расскажет? Высосали из пальца, всё равно ответственности никакой. Ври что вздумается.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Селючье теперь любую статью о Нормандском формате заканчивает липой о том, что Зе якобы не пожал руку "ахрессару". Пэрэмога дня, епте!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
2 из 5 ответов | показать все
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Yoshi Hamato, моя историческая Родина это Латвия. А вообще, не твоё собачье дело, где я живу. Сиди в своей нищей Салоедии и не пукай.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Yoshi Hamato
Yoshi Hamato
Кристина Стефанова, латышская ватница, фиолетовая корка, почему не на исторической родине в Репоедии?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
van Dijk Max
van Dijk Max
ну дети все верят в деда мороза
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
1 из 2 ответов | показать все
Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
van Dijk Max, Этот дед не построит канализацию в стране северных козликов.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги