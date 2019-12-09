Путін поставив Зеленському ультиматум: перші подробиці про домовленості "нормандської зустрічі"

Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін провели жорсткі переговори по Донбасу.

Як передає OBOZREVATEL, в кулуарах "нормандського саміту" поширюється інформація, що Путін наполягав спершу на проведенні виборів на Донбасі, і лише потім поверненні Україні контролю над кордоном.

Однак Зеленський не погодився з такою пропозицією.

Путін і Зеленський

Крім того, як стало відомо OBOZREVATEL, після "нормандського саміту" делегації чотирьох країн зайнялися підготовкою документа, який неофіційно назвали "Мінськ-3". З української сторони над текстом працювали глава СБУ Іван Баканов, перший помічник президента Сергій Шефір, заступник голови ОП Кирило Тимошенко і глава МВС Арсен Аваков.

Кабінки для підготовки документів

Також стало відомо, що Зеленський і Путін домовилися про обмін полоненими до Нового року за формулою "все на всіх".

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський і Путін також провели двосторонні переговори та спілкувалися тет-а-тет близько 10 хвилин. При цьому на "нормандському саміті" український президент не потиснув руку агресору.

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