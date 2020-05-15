Головна Новини
16 травня • оновлено в 03:28
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Путін по-радянськи змінює риторику: Орєшкін назвав причини нового курсу

15.6т
Читати матеріал російською

Глава Росії Володимир Путін не зміг домогтися обнулення президентського терміну за власним сценарієм і тепер змушений змінювати свій курс через різке падіння рейтингу.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів відомий політичний експерт Дмитро Орєшкін. За його словами, російський лідер сам влаштував "істерію з перестановкою Конституції".

"Обнулення мало відбутися пафосно, за бурхливих оплесків трудящих, всенародного голосування, щоб продемонструвати 75-відсоткову підтримку його ініціатив і відповідно його подальше перебування у владі на, щонайменше, два найближчі терміни. Цього не вийшло, і тепер він по-радянськи змінює свою риторику – в тому сенсі, що радянські газети треба читати між рядків", – прокоментував він.

Орєшкін назвав причини нового курсу Путіна

Орєшкін назвав причини нового курсу Путіна

Експерт зазначив, що зараз у російських ЗМІ вже не пишуть про загальнонародне голосування, яке нібито відсунули, хоча ще місяць тому це була проблема номер один у РФ.

"Було зрозуміло, що так чи інакше це голосування пройде на користь Путіна, але хотіли зробити, щоб воно пройшло не просто на користь Путіна, а шумно в його користь", – додав він.

Політолог вказав на те, що ситуація радикально змінилася, зокрема через пандемію, у результаті чого призначений на 22 квітня всенародний референдум довелося перенести.

"Зараз ми бачимо, як рейтинг підтримки Путіна падає не те, щоб катастрофічно, і не те, щоб дуже швидко, але стійко і під гірку, і немає жодних підстав сподіватися, що він підніметься", – наголосив Орєшкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Орєшкін висловив переконання, що через падіння рейтингу президент Росії Володимир Путін не балотуватиметься на наступних виборах 2024 року, тому в швидкісному режимі хоче ухвалити зміни до Конституції, які дозволять йому управляти Росією довічно.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Ліснічук
Особи
Володимир Путін Дмитро Орєшкін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії політика
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
7
Смішно
33
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Новини Росії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 17 330.

    Вилікувалися: 4473. Померли: 476.

  • У світі захворіли понад 4,5 млн осіб, загинули – майже 305 тисяч.

  • У Києві стався масштабний спалах коронавірусу – в інтернаті захворіла 81 особа.

  • Медики закликали утриматися від поцілунків і сексу після коронавірусу: названий термін.

  • Виявилося, що коронавірус залишається в повітрі навіть після спілкування з безсимптомним хворим.

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги