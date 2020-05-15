Путін по-радянськи змінює риторику: Орєшкін назвав причини нового курсу

Глава Росії Володимир Путін не зміг домогтися обнулення президентського терміну за власним сценарієм і тепер змушений змінювати свій курс через різке падіння рейтингу.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів відомий політичний експерт Дмитро Орєшкін. За його словами, російський лідер сам влаштував "істерію з перестановкою Конституції".

"Обнулення мало відбутися пафосно, за бурхливих оплесків трудящих, всенародного голосування, щоб продемонструвати 75-відсоткову підтримку його ініціатив і відповідно його подальше перебування у владі на, щонайменше, два найближчі терміни. Цього не вийшло, і тепер він по-радянськи змінює свою риторику – в тому сенсі, що радянські газети треба читати між рядків", – прокоментував він.

Орєшкін назвав причини нового курсу Путіна

Експерт зазначив, що зараз у російських ЗМІ вже не пишуть про загальнонародне голосування, яке нібито відсунули, хоча ще місяць тому це була проблема номер один у РФ.

"Було зрозуміло, що так чи інакше це голосування пройде на користь Путіна, але хотіли зробити, щоб воно пройшло не просто на користь Путіна, а шумно в його користь", – додав він.

Політолог вказав на те, що ситуація радикально змінилася, зокрема через пандемію, у результаті чого призначений на 22 квітня всенародний референдум довелося перенести.

"Зараз ми бачимо, як рейтинг підтримки Путіна падає не те, щоб катастрофічно, і не те, щоб дуже швидко, але стійко і під гірку, і немає жодних підстав сподіватися, що він підніметься", – наголосив Орєшкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Орєшкін висловив переконання, що через падіння рейтингу президент Росії Володимир Путін не балотуватиметься на наступних виборах 2024 року, тому в швидкісному режимі хоче ухвалити зміни до Конституції, які дозволять йому управляти Росією довічно.

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