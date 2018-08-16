"Путін не зможе інакше": озвучено новий прогноз, що чекає на Сенцова

Президент Росії Володимир Путін може звільнити українського політв'язня Олега Сенцова після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це заявив в ефірі ObozTV експерт із міжнародних питань Олександр Мусієнко. За його словами, Путін має хороший шанс показати Заходу жест гуманізму.

"Я думаю, що Путін найкраще почує західних лідерів. Під тиском Росія не зможе діяти інакше, і все-таки звільнить. Питання в тому, звільнять всіх політв'язнів чи тільки одного", - зазначив експерт.

"Цей жест, можливо, буде продемонстровано після переговорів із Меркель або трохи пізніше. Це буде як жест гуманізму з боку Росії, щоб показати - "ми ж не такі кровожерливі, як ви думаєте", - вважає він.

На думку Мусієнка, Меркель може нагадати Путіну про проблему українських в'язнів: "Я не думаю, що тема політв'язнів буде найгострішою на цих переговорах, але вона безсумнівно може згадати і звернутися до російського керівництва".

Експерт-міжнародник також пояснив, чому звільнення Сенцова, всупереч очікуванням багатьох експертів, не відбулося під час футбольного чемпіонату світу в Росії.

"Розумієте, не можна одразу всі козирі викидати. Росія діє саме так. Коли йде чемпіонат світу - люди приїхали, західна преса пише, що Росія не така погана. Формується позитивний імідж. А коли вичерпані ці ресурси, санкції будуть збільшуватися, буде наростати політичний тиск - треба демонструвати інші жести. Для цього є політв'язні. Тому під час чемпіонату світу вони не хотіли його випускати - і так усе непогано складалося", - зазначив він.

Як повідомляв ObozTV, раніше експерт із міжнародних питань Ірина Верещук назвала першочергові теми переговорів Ангели Меркель і Володимира Путіна, а також не виключила можливості їхньої змови.