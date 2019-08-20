"Путін не змінить умов!" Портников пояснив позицію президента Росії щодо Донбасу

Президент Російської Федерації Володимир Путін хоче збереження повного контролю над Донбасом.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у блозі на "Еспресо", нагадавши, що на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном глава РФ знову повторив умови, за яких може відбутися зустріч у "нормандському форматі".

Зокрема, це повна імплементація рішень, які нададуть автономію окупованим районам Донбасу, й амністія лідерів бойовиків.

"Якщо спростити ці умови російського президента, ми побачимо, що Путін хоче збереження повного контролю над Донбасом (а, можливо, і розширення території контролю, адже не випадково ж він спрощує порядок видачі паспортів). Так, Донбас номінально вважатиметься українською територією, але насправді буде державою в державі. Путін хоче уникнути ситуації, за якої в разі врегулювання конфлікту територія Донбасу повернеться під контроль Києва. Але водночас йому потрібно, щоб маріонеткові "політики" окупованого регіону брали участь в управлінні Україною — ось навіщо йому потрібна амністія", — написав він.

Володимир Путін

За словами Портникова, умови Путіна — це не умови закінчення війни, це всього лише умови, на яких він згоден зустрітися у "нормандському форматі".

"І вже зрозуміло, що ці умови не зміняться — тому що Путіну зовсім немає для чого їх змінювати. Крім того, він може розраховувати, що західні учасники "нормандського формату" тиснутимуть не на нього, а на українського президента Володимира Зеленського. Адже якщо і Зеленському, і Макрону для доведення своєї політичної спроможності потрібна зустріч у "нормандському форматі", то нехай український і французький президенти і розбираються між собою. А Путін може почекати", — підкреслив журналіст.

Він зазначив, що Макрон вже став висловлюватися щодо самої можливості проведення зустрічі в "нормандському форматі" обережніше, ніж донедавна.

"Можливо, зустріч із Путіним у форті Брегансон продемонструвала французькому президенту всю марність його зусиль щодо зміни позиції російського колеги. Але тоді тим більше залишається колега, чию позицію можна змінити — український президент. Сам факт того, що Макрон говорив про зміну влади в Україні як про якийсь "новий фактор" у вирішенні конфлікту — так, ніби Україна не жертва, а учасник війни і закінчення конфлікту дійсно залежить від позиції її президента, а не від позиції президента Росії — вже свідчить про маніпулятивний підхід французького президента і його готовність використовувати недосвідченість Зеленського для досягнення власних політичних цілей", — уточнив Портников.

За його словами, те, що в кулуарах Брегансона французькі дипломати розповідали журналістам, що Зеленський зробив якісь нові — і нікому поки не відомі — пропозиції, з якими Путін може погодитися, — доводить, що маніпуляції "доброзичливців Кремля" на Заході не знають ніяких "червоних ліній".

"Тому що єдина пропозиція, яку Зеленський може зробити Путіну і з якою російський президент погодиться, — це беззастережна політична і військова капітуляція України перед ворогом", — підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон обговорили військовий конфлікт на сході України.

У своїй вступній промові Макрон несподівано прогнувся, назвавши Росію "європейською державою" і закликав поліпшити відносини країн, щоб "відтворити Європу від Лісабона до Владивостока".

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