Білоруси мітингують проти Путіна: чому Україні загрожує ще один військовий фронт

Уже кілька днів Білорусь струшують масштабні мітинги противників інтеграції з Росією. Білоруси не хочуть втрачати незалежність, на протестах рвуть портрети Путіна й скандують "Ми за незалежність!".

Експерти впевнені – президент Білорусі Олександр Лукашенко не погодиться на повномасштабну інтеграцію, адже через це він втратить владу. Крім того, можливий союз Білорусі з РФ має небезпечні наслідки й для України – у нас може з'явитися ще один військовий фронт.

Чого боїться Лукашенко й чому він не заважає мітингам – з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

Наразі договір про інтеграцію не підписаний – після зустрічі з Путіним 7 грудня Лукашенко навіть не зробив заяву для преси і терміново полетів до Мінська;

Експерти впевнені, що Лукашенко наполягатиме на частковій інтеграції, що не похитне його владу;

Мітинги в Білорусі не розганяють для того, щоб показати Путіну, що просто так "поставити на коліна" Лукашенка не вийде;

Для України можливий союз Білорусі й РФ загрожує передусім створенням Північного фронту.

Лукашенко боїться втратити владу

Незважаючи на численність і загалом незвичайність, як для Білорусі, протестних рухів, особливого впливу на процес інтеграції вони не мають, вважає директор Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. На його думку, єдиним важелем впливу в цій ситуації є позиція безпосередньо Лукашенка. Зараз він, стверджує Фесенко, не хоче, а то і боїться втратити владу.

– Лукашенко не хоче глибокої і повноцінної інтеграції, тому що тоді він втратить владу. Піти на якісь поступки, створити імітацію інтеграції – так, це можливо. Але на реальну інтеграцію він не просто не хоче йти, він боїться, – поділився експерт думкою з OBOZREVATEL.

Водночас Володимир Фесенко думає, що, найімовірніше, повної інтеграції не відбудеться і все закінчиться на рівні економіки, не торкнувшись політики.

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Мітинги в Білорусі проти інтеграції з РФ Радыё Свабода

Мітинги в Білорусі проти інтеграції з РФ Радыё Свабода

Ексміністр закордонних справ Володимир Огризко в коментарі OBOZREVATEL розповів, що вважає той факт, що мітинги не розганяють, дуже цікавим і показовим.

– Вперше в історії останніх років, а то й десятиліть, Лукашенко дозволив проводити мітинги. Це ж очевидно, що за бажання кілька сотень людей були б розігнані в один момент, як це роблять у Москві. Для мене це сигнал того, що Лукашенко почав включати варіанти, які традиційно в Білорусі не працювали. А саме, залучення громадянського суспільства. Нехай слабкого, нехай неорганізованого, але такого, яке може виражати протест. Для Путіна це теж сигнал, що не так все буде просто, як здається, – вважає ексміністр.

Також він думає, що Лукашенко "не хоче ставати правителем російської губернії", тому на повноцінну інтеграцію не погодиться. Одначе в Росії є багато важелів тиску, за допомогою яких вона буде дотискати свою позицію. В цьому разі Огризко бачить порятунок Білорусі на Заході.

– Якщо Лукашенко зараз зробить відвертий крен у бік Заходу й почне активно працювати, пообіцявши їм кроки зі свого боку, то таке швидке проковтування Білорусі для Путіна стане взагалі малоймовірним, – припустив Огризко.

Наразі ситуація перебуває в підвішеному становищі. Очевидно, що Лукашенко намагається показати Путіну, що не має наміру погоджуватися на його правила гри. Однак подальший розвиток подій ця історія отримає, найімовірніше, 20 грудня, після наступної зустрічі глав Білорусі та РФ.

Путін і Лукашенко Михайло Метцель / ТАСС

Добрих сусідів менше, а ризиків більше: чим інтеграція загрожує Україні

З усіх можливих ризиків такого союзу для України експерти виділяють один, найважливіший – поява нової лінії фронту на півночі країни. Зараз Лукашенко не дозволяє Путіну створювати, наприклад, військово-повітряні бази біля кордонів України, але після інтеграції президент країни-агресора навіть питати не стане, впевнений Огризко.

– Для нас загрозою може бути лише те, що, крім Східного фронту, може з'явитися і Північний. Те, що Лукашенко не дозволяє, щонайменше, символічні речі Путіну – як-от створення військово-повітряної бази поблизу кордону України – говорить про те, що на цьому етапі ситуація не настільки загрозлива. Але повірте, Путін не питатиме Лукашенка, якщо вирішить вжити якихось військових заходів, – висловив тривожний прогноз Володимир Огризко.

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Такої ж думки і дотримується й Володимир Фесенко, з єдиною поправкою – військові ризики з боку Білорусі були й раніше, просто тепер вони стануть більш явними. Інтеграція, в його розумінні, буде лише додатковою можливістю для вторгнення в Україну з Півночі.

– Як показує міжнародний досвід, якщо агресор захоче – він завжди може атакувати через територію іншої країни. І, наскільки я знаю від високопоставлених у минулому білоруських дипломатів, варіанти військової атаки на Київ з боку Білорусі були і в 2014 році. Тому річ не в інтеграції. Вона просто послабить самостійність Білорусі, фактично її нівелює. Зараз у нас з ними досить дружні відносини, а так вийде, що на одного доброго сусіда стане менше, а ризиків – більше, – застеріг експерт.

Зараз велика частина уваги українців зосереджена на зустрічі в "нормандському форматі", яка відбудеться в Парижі вже через кілька годин. Однак, крім очевидної загрози, яку будуть обговорювати там, зароджується нова, поки не така явна. Від дій і політичної волі Олександра Лукашенка зараз залежить дуже багато, зокрема й безпека України.

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