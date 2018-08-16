Путін на весіллі: австрійська міністерка - під вогнем критики

Візит російського президента Володимира Путіна на одруження глави МЗС Австрії може негативно позначитися на іміджеві Австрії, застерігають австрійські експерти й оглядачі.Несподіваний візит президента Росії Володимира Путіна на весілля австрійської міністерки закордонних справ Карін Кнайссль (Karin Kneissl) може завдати значної політичної шкоди Австрії. На це вказує австрійський експерт з питань Росії Ґергард Манґотт (Gerhard Mangott).

"Для Австрії це - невигідно. Візит розпалює підозри, що Австрія є троянським конем Росії в ЄС", - заявив Манґотт в інтерв'ю агентству dpa, опублікованому в четвер, 16 серпня. На думку експерта, котрий працює в Університеті Інсбрука, вже перша реакція на візит в Києві продемонструвала, що Австрія, котра зараз головує в ЄС, значно погіршила свій авторитет у якості посередника в конфлікті на Сході України.

Хто у виграші?

Єдиний, хто виграє від цього візиту Путіна, - дружня до Росії правопопулістська Австрійська партія свободи (АПС) та її голова Гайнц-Крістіан Штрахе (Heinz-Christian Strache), припускає Манґотт. Адже 53-річна Кнайссль, хоч і безпартійна, отримала свою посаду за квотою АПС.

Експерт наголошує, що для Путіна це запрошення - можливість продемонструвати, що він не ізольований, натомість його товариства на особистому рівні шукають в країні ЄС. Манґотт виключив близькі особисті стосунки Кнайссль та Путіна як мотив для запрошення та назвав його "вкрай дивним" для дипломатичної практики. Міністерка запросила Путіна на своє весілля під час останнього візиту президента РФ до Австрії на початку червня. Той тоді "прийняв з радістю" запрошення. Напередодні у Кремлі підтвердили наміри російського президента відвідати 18 серпня одруження австрійської міністерки дорогою до Берліна на зустріч із Анґелою Меркель (Angela Merkel).

Скористатися чужим весіллям в особистих інтересах

Критикує запрошення і шеф-редактор одного з найпопулярніших австрійських видань Kurier Гельмут Брандштеттер (Helmut Brandstätter). "Володимир Путін скористається весіллям, щоб посилити свій авторитет у Західній Європі та у світі", - заявив Брандштеттер у відеокоментарі. "Шкода, що це перетворить весілля Карін Кнайссль з того, що могло б стати найкращим днем у її житті, у зовсім протилежне - політичну подію", - зазначив Брандштеттер, цитує dpa.

А австрійський євродепутат від Зелених Міхель Раймон (Michel Reimon) навіть вимагає негайної відставки Кнайссль. За його словами, чинний уряд розбазарює авторитет Австрії, яку сприяматимуть в ЄС як "руку російського режиму". В МЗС Австрії такі побоювання відкидають, наголошуючи, що візит Путіна не змінить зовнішньої політики Відня.

Чиїм коштом?

Критикують в Австрії і необхідність залучення додаткових сил поліції та армії для охорони приватного візиту російського президента. В МЗС країни наголошують, що міністерка сама оплачує свято та послуги приватної охоронної фірми на ньому. Утім, заходи безпеки через візит Путіна, вочевидь, стануть у кругленьку суму платникам податків. У поліції підтвердили, що залучать додатково сотні співробітників. За даними видання Die Presse, заходи безпеки під час одноденного візиту Путіна в червні коштували платникам податків до 500 тисяч євро. Передусім йдеться про оплату праці поліцейських.

На одруженні 53-річної Кнайссль в одному з невеличких готелів у Штирії буде присутній також канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) та вже згаданий Штрахе, однак не буде президента країни Александера Ван дер Беллена (Alexander Van der Bellen). Очікується, що літак Путіна сяде в аеропорту Граца, після чого вертольотом його доставлять на церемонію одруження. А вже за кілька годин російський президент вирушить на зустріч з Меркель.