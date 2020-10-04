Путін на самітах нічого не їсть, а воду йому приносять окремо, – Клімкін

Президент РФ Володимир Путін на офіційних зустрічах, самітах ніколи нічого не їсть, а воду йому приносять окремо.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, який брав участь у таких переговорах (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У нього (Путіна – Ред.) дуже хитро все це побудовано. На всіх цих самітах він нічого не їсть. Ніколи не бачив, щоб Путін щось їв ... Він нічого не їсть. Усі їдять, потрібно якесь печиво за кавою перехопити, а Путін ... Реально не пам'ятаю, щоб він щось їв", – поділився дипломат.

Клімкін зазначив, що Путін так поводився на переговорах у Мінську в лютому 2015 року, коли уклали другі Мінські угоди. На його думку, Путін спеціально так поводиться, щоб вводити в оману співрозмовника.

"У якийсь момент Путін почав вводити в оману Меркель, що тотально змінило цей особливий контакт", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Павло Клімкін розповів, що Володимир Путін підніматиме ставки і може влаштувати військову ескалацію в Україні за межами Донбасу.