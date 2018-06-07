Путін мститься Сенцову за "кривавого карлика"? (відео)

Критичний стан Олега Сенцова, вплив Трампа на Кремль і ймовірна образа Путіна через "кривавого карлика" - про це та інше двоюрідна сестра Сенцова, журналістка Наталія Каплан розповіла в програмі DW "Нємцова.Інтерв'ю".Кореспондентка DW Жанна Нємцова зустрілася в Києві з Наталією Каплан, двоюрідною сестрою режисера, засудженого в Росії до 22 років ув’язнення. Минуло понад три тижні від початку його безстрокового голодування. Про стан Сенцова, роль родичів у його увязненні та чому Путіну краще звільнити всіх українських політв'язнів - дивіться в програмі "Нємцова.Інтерв'ю".