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25 листопада • оновлено в 22:24
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Путін може вдарити нишком: озвучений прогноз на нормандську зустріч

3.1т
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Російський журналіст Ігор Яковенко заявив: особиста зустріч президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського буде програшною для глави Кремля.

"Незважаючи на те, що Путін більш досвідчений переговірник, ніж Зеленський, будь-яка особиста зустріч дасть плюси Зеленському, поза всяким сумнівом", – заявив він у блозі OBOZREVATEL.

"Тому що Зеленський отримає можливість просто піаритися на Путіні. У Путіна абсолютно програшна позиція", – додав журналіст.

"У Путіна абсолютно програшна позиція", – заявив журналіст

"У Путіна абсолютно програшна позиція", – заявив журналіст

У цьому контексті він припустив: "Зеленський буде говорити: ви у нас вкрали Крим, ви ведете війну. Він буде вдавати з себе того самого хлопчика, який говорив, що "король голий". І що на це відповідати? "Ні, ми нічого не крали"? Знову продовжувати всю ту туфту, яку ми постійно чуємо по телевізору".

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Разом із тим Яковенко припустив, що глава РФ усе ж зустрінеться з главою України особисто. "Звичайно, Путін славиться своїми несподіваними ударами нишком. В останній момент він може погодитися на таку зустріч тет-а-тет. Але я думаю, що це все не в його інтересах", – підсумував він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Кремлі не підтвердили особисту зустріч Путіна і Зеленського під час нормандського саміту.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Ігор Яковенко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
нормандський формат Новини Росії
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Яковенко иди от! Путин встретится с Зе! И ВСЁ будет по его сценарию! Он напишет Зе что говорить!
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0
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Зеленский будет говорить: вы у нас украли Крым, вы ведете в0йну". Я бы на месте Путинa ответил примерно так - "Ну раз вы (Украина) воюете с Россией то значит я могу ввести свои войска на Донбaсс?" И что на это ответит кл0ун?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
P.S Минут 10 пытался понять из-за какого слова не проходит коммент. Методом проб и ошибок узнал что слово "в0йна" обоз не пропускает. Ставит 01.01.0001 00:00
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну, раз у Путина такая проигрышная позиция, значит, у вас все в порядке и переживать нечего. Расслабьтесь и получайте удовольствие :-)
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Кристина Стефанова, подколешь своего мужа, если он у тебя имеется.
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