Путін може вдарити нишком: озвучений прогноз на нормандську зустріч

Російський журналіст Ігор Яковенко заявив: особиста зустріч президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського буде програшною для глави Кремля.

"Незважаючи на те, що Путін більш досвідчений переговірник, ніж Зеленський, будь-яка особиста зустріч дасть плюси Зеленському, поза всяким сумнівом", – заявив він у блозі OBOZREVATEL.

"Тому що Зеленський отримає можливість просто піаритися на Путіні. У Путіна абсолютно програшна позиція", – додав журналіст.

"У Путіна абсолютно програшна позиція", – заявив журналіст

У цьому контексті він припустив: "Зеленський буде говорити: ви у нас вкрали Крим, ви ведете війну. Він буде вдавати з себе того самого хлопчика, який говорив, що "король голий". І що на це відповідати? "Ні, ми нічого не крали"? Знову продовжувати всю ту туфту, яку ми постійно чуємо по телевізору".

Разом із тим Яковенко припустив, що глава РФ усе ж зустрінеться з главою України особисто. "Звичайно, Путін славиться своїми несподіваними ударами нишком. В останній момент він може погодитися на таку зустріч тет-а-тет. Але я думаю, що це все не в його інтересах", – підсумував він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Кремлі не підтвердили особисту зустріч Путіна і Зеленського під час нормандського саміту.

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