Головна Новини
26 грудня • оновлено в 14:05
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Путін-миротворець": Цимбалюк пояснив ставку Кремля на Медведчука

2.4т
Читати матеріал російською

Переговори представників Кремля з лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком про створення міжпарламентського діалогу у "нормандському форматі" свідчать про хитру ставку окупантів. Вони хочуть змусити Україну виконувати Мінські угоди так, як це буде вигідно Москві.

Про це у своєму відеоблозі на YouTube заявив український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Медведчук і Цимбалюк

Медведчук і Цимбалюк

"Ви бачите людину, яка повністю влаштовує Москву. А чому? Бо вона озвучує всі ті самі політичні тези, що виголошує Кремль. І складається чудова ситуація, коли з одного боку Путін прямо каже, що він відправляє на Донбас артилерію і танки, а з іншого боку Володимир Володимирович-миротворець, не плутати з Володимиром Володимировичем-воїном, доручив парламентам створити майданчик для обговорення питань миру у "нормандському форматі", – із сарказмом пояснив суть плану країни-агресора він.

Новини
Медведчук запропонував змінити "нормандський формат": Путін відповів

Однак, переконаний Цимбалюк, він спрямований винятково на реалізацію імперських амбіцій Путіна, а не на нормалізацію ситуації на сході України.

"Ну, ви уявляєте, до чого ці дискусії можуть призвести? Бо поки немає передумов, що Путін-воїн і Путін-миротворець поб'ються між собою. І все це буде спрямоване на виконання Україною російської версії Мінських угод", – резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Цимбалюк припустив, що демонстративні зустрічі Путіна зі своїм кумом Медведчуком свідчать про те, що лідер країни-агресора хоче зробити його наступним главою української держави, після завершення каденції Володимира Зеленського.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "мінські домовленості" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
мінські домовленості
Особи
Віктор Медведчук Володимир Путін Роман Цимбалюк
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
5
1
Смішно
5
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Цимбалюк - агент Путина. Его задача - выставлять украинцев ид и о там и...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
фил филька
фил филька
повезло тебе ромка что в твоей жизни есть путин) столько хайпа поднимаешь. без своего любимого путина был бы ты никем не замеченной псевдопатриотической шелупенью))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Такие большие уши, а ничего не видишь ...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Новини політики

Топпублікації

Топблоги