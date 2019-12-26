"Путін-миротворець": Цимбалюк пояснив ставку Кремля на Медведчука

Переговори представників Кремля з лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком про створення міжпарламентського діалогу у "нормандському форматі" свідчать про хитру ставку окупантів. Вони хочуть змусити Україну виконувати Мінські угоди так, як це буде вигідно Москві.

Про це у своєму відеоблозі на YouTube заявив український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Медведчук і Цимбалюк

"Ви бачите людину, яка повністю влаштовує Москву. А чому? Бо вона озвучує всі ті самі політичні тези, що виголошує Кремль. І складається чудова ситуація, коли з одного боку Путін прямо каже, що він відправляє на Донбас артилерію і танки, а з іншого боку Володимир Володимирович-миротворець, не плутати з Володимиром Володимировичем-воїном, доручив парламентам створити майданчик для обговорення питань миру у "нормандському форматі", – із сарказмом пояснив суть плану країни-агресора він.

Однак, переконаний Цимбалюк, він спрямований винятково на реалізацію імперських амбіцій Путіна, а не на нормалізацію ситуації на сході України.

"Ну, ви уявляєте, до чого ці дискусії можуть призвести? Бо поки немає передумов, що Путін-воїн і Путін-миротворець поб'ються між собою. І все це буде спрямоване на виконання Україною російської версії Мінських угод", – резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Цимбалюк припустив, що демонстративні зустрічі Путіна зі своїм кумом Медведчуком свідчать про те, що лідер країни-агресора хоче зробити його наступним главою української держави, після завершення каденції Володимира Зеленського.

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