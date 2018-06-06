Анексія Криму: в Україні відповіли на виправдання Путіна

Президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю австрійському телеканалу ORF фактично визнав, що так званий "референдум" у Криму був незаконним і проходив під дулами автоматів. Анексія півострова проходила в порушення не тільки українського законодавства, а й конституції РФ, що російський лідер намагається замовчувати.

Таку заяву зробила в ефірі ObozTV відома журналістка і блогер, переселенка з Криму Лариса Волошина.

"Путін каже, що захоплення Криму не є антиконституційним, але він трактує українське законодавство. Він говорить про "збройний переворот у Києві", говорить про те, що кримський парламент призначив референдум. Фактично, він розмірковує про наші закони, але нічого не каже про російське законодавство", - зазначила вона.

Блогер нагадала, що в українському законодавстві немає можливості виходу однієї частини країни з її складу: "Такі рішення приймаються на всеукраїнському референдумі, і не Путіну нам розповідати, законно чи ні виходив Крим з українського поля".

"По-друге, в українському законодавстві немає проведення референдуму під дулами автоматів. Путін каже, що російські військові вийшли з казарм для того, щоб охороняти військові частини і забезпечити законність референдуму. Фактично, він навіть у цьому інтерв'ю зізнається, що референдум був проведений під дулами російських автоматів", - продовжила вона.

"Але найголовніше, про що не говорить Путін - в російській конституції немає такої форми як приєднання територій сусідніх країн без проходження всієї законодавчої процедури цієї країни. Згідно з російською Конституцією, приєднання Криму не є законним, тому що Крим не виходив законно зі складу України" , - підкреслила Волошина.

За словами журналістки, Путін наполягає на тому, що військового захоплення Криму не було, і що Крим від'єднався законно, оскільки інакше виходить, що він порушив свою конституцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін також заявив, що не існує умов, за яких окупований Крим повернувся б до складу України.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.