"Путін і капці зробить президентом України!" Скандальна Звіробій знову жорстко висловилася про Зеленського

Учасниця АТО, волонтерка Маруся Звіробій заявила, що Володимира Зеленського президентом України, ймовірно, зробила Росія на чолі з її лідером Володимиром Путіним.

Також вважає, що не тільки наша, а й усі впливові країни Європи вже давно "куплені" РФ і самі ні на що не впливають. Про це вона заявила в ефірі телеканалу ATR (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Коли були вибори, Росія підтримувала Зеленського. Росія може "ушатати" американців – вона навіть там на вибори вплинула. Вже посадила назад Європу. І, як мені особисто продемонстрував "нормандський формат", де ніби на задніх лапах сиділи Німеччина з Францією, – це він (Путін. – Ред.) їх купив. Це вже все просто куплено і продано. І наш теж разом із ними", – висловилася Звіробій.

Маруся Звіробій і Володимир Зеленський

На її думку, коли Росія, маючи такий вплив на весь світ, підтримує будь-кого в Україні, це свідчить про те, що вона запросто може зробити главою нашої держави того, кого захоче.

"Навіть якщо вона капці Зеленського підтримає, не сумнівайтеся – вони стануть президентом! Бо такий масштабний пресинг... У 2014 році востаннє пам'ятаю, коли вони "Правий сектор" ще валили. Я їх близько знаю, інформаційно впізнаю всіх цих ботів і можу вже семінари проводити про те, як їх розпізнавати. Знаю силу їхнього впливу", – наголосила Звіробій.

Також скандальна волонтерка вважає, що всі ці пропагандистські боти Росії складають левову частку медійного представництва президента України, що створює навколо нього "цей його ореол".

"І якщо прибрати їх із інформаційного поля Зеленського, ви будете здивовані тим, наскільки там небагато людей залишиться", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше волонтерка Маруся Звіробій попросила президента Володимира Зеленського зустрітися з нею тет-а-тет. Вона заявила, що глава держави має почути голос тих, хто остерігається "капітуляції".

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