"Путін — х*йло! Що не ясно?" Притула публічно принизив главу РФ

Український шоумен Сергій Притула публічно образив президента Росії Володимира Путіна.
В інтерв'ю програмі "Вікна" з коміком зіграли з асоціації. Почувши прізвище глави держави-агресора, Притула уточнив, чи можна лаятися, адже це потрапить в ефір.
Почувши ствердну відповідь, він засміявся і заявив: "Путін — х*йло! Що не ясно?" Саме це слово набуло найбільшу популярність в українському суспільстві по відношенню до Путіна.
Путін і Притула
obozrevatel
Як повідомляв OBOZREVATEL, про рішення піти у політику Притула повідомив українцям 8 червня. Він приєднався до партії Святослава Вакарчука "Голос".
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