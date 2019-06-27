"Путін — х*йло! Що не ясно?" Притула публічно принизив главу РФ

Український шоумен Сергій Притула публічно образив президента Росії Володимира Путіна.

В інтерв'ю програмі "Вікна" з коміком зіграли з асоціації. Почувши прізвище глави держави-агресора, Притула уточнив, чи можна лаятися, адже це потрапить в ефір.

Почувши ствердну відповідь, він засміявся і заявив: "Путін — х*йло! Що не ясно?" Саме це слово набуло найбільшу популярність в українському суспільстві по відношенню до Путіна.

Путін і Притула obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, про рішення піти у політику Притула повідомив українцям 8 червня. Він приєднався до партії Святослава Вакарчука "Голос".

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