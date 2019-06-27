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"Путін — х*йло! Що не ясно?" Притула публічно принизив главу РФ

6.9тЧитати матеріал російською

Український шоумен Сергій Притула публічно образив президента Росії Володимира Путіна.

В інтерв'ю програмі "Вікна" з коміком зіграли з асоціації. Почувши прізвище глави держави-агресора, Притула уточнив, чи можна лаятися, адже це потрапить в ефір.

Почувши ствердну відповідь, він засміявся і заявив: "Путін — х*йло! Що не ясно?" Саме це слово набуло найбільшу популярність в українському суспільстві по відношенню до Путіна.

Путін і Притула

Путін і Притула

obozrevatel

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Сергія Притулу прооперували: що з ним

Як повідомляв OBOZREVATEL, про рішення піти у політику Притула повідомив українцям 8 червня. Він приєднався до партії Святослава Вакарчука "Голос".

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Особи
Сергій ПритулаВолодимир Путін
Місце
Україна
Тег
Партія Вакарчука "Голос"
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Gamon Slavik
Gamon Slavik
Все знают про путю песню?
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
У Сереги правильный ассоциативный ряд сложился. У большинства украинцев - он аналогичный, этот ряд.
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Дивись, вже ти хрипиш, а він собі йде вперед І гавкоту твого зусім не помічає ". "Ех, ех! - їй Моська відповідає. - Ото ж бо мені і духу надає, Що я, зовсім без бійки, Можу потрапити у великі забіяки. Нехай же говорять собаки: "Ай, Моська! Знать, вона сильна, Що гавкає на Слона! "
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Борисс Робот
Борисс Робот
Попович Дмитрий, продолжай гавкать... у тебя неплохо получается...
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