"Путін грає": український експерт розсекретив новий план Росії

Президент РФ Володимир Путін навмисно відволікає сили НАТО, проводячи військові операції поблизу країн Альянсу.

Таким чином глава Кремля продовжує тенденції у світовій політиці, які почав ще в 2016 році, розповів глава наглядової ради фонду "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко, передає "Апостроф".

"Ми бачимо, як у цьому році продовжується тенденція 2016-го, коли Путін грає в операцію із відвернення уваги Альянсу на Півночі. НАТО змушене проводити військово-морські навчання, тому що є тривога, яку висловлюють політики й населення країн-членів. Щоб їх заспокоїти, біля берегів Норвегії з'явився американський авіаносець, там провели навчання і показали громадянам, що військові готові до всього", – зазначив експерт.

Клименко додав, що для збільшення кількості кораблів у Середземному морі повинні вирости бюджети країн НАТО.

Володимир Путін

"Щоб їх там було десять, країни повинні додатково направити туди свої кораблі, а це додаткові витрати з бюджету. А коли Путін імітує високу активність біля Норвегії або Польщі, НАТО змушене реагувати так, як реагує. Звичайно, для того, щоб повністю забезпечити перебування там військово-морських сил НАТО, не вистачає сил і фінансів", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, флоту РФ прогнозують швидкий розгром у Чорному морі.

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