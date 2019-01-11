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"Путін грає": український експерт розсекретив новий план Росії

5.1тЧитати матеріал російською

Президент РФ Володимир Путін навмисно відволікає сили НАТО, проводячи військові операції поблизу країн Альянсу.

Таким чином глава Кремля продовжує тенденції у світовій політиці, які почав ще в 2016 році, розповів глава наглядової ради фонду "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко, передає "Апостроф".

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"Ми бачимо, як у цьому році продовжується тенденція 2016-го, коли Путін грає в операцію із відвернення уваги Альянсу на Півночі. НАТО змушене проводити військово-морські навчання, тому що є тривога, яку висловлюють політики й населення країн-членів. Щоб їх заспокоїти, біля берегів Норвегії з'явився американський авіаносець, там провели навчання і показали громадянам, що військові готові до всього", – зазначив експерт.

Клименко додав, що для збільшення кількості кораблів у Середземному морі повинні вирости бюджети країн НАТО.

Володимир Путін

Володимир Путін

"Щоб їх там було десять, країни повинні додатково направити туди свої кораблі, а це додаткові витрати з бюджету. А коли Путін імітує високу активність біля Норвегії або Польщі, НАТО змушене реагувати так, як реагує. Звичайно, для того, щоб повністю забезпечити перебування там військово-морських сил НАТО, не вистачає сил і фінансів", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, флоту РФ прогнозують швидкий розгром у Чорному морі.

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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Это что за бред сумасшедшего? Выходит Путин тратит огромные финансы чтобы заставить потратить огромные финансы страны НАТО. Дядя видимо переборщил и слишком много принял на себя благодати ТОМОСА.
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CARGO 100
CARGO 100
Глава наблюдательного совета фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко: "Глава Кремля ведет политику против НАТО" ... Ну вы все такие долбо... как ваш Клименко? Вы думали, шо Путин за НАТО?
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
рагули, а где статейка. что пендосский военный параход окуенно вам помог перемогнуть москалей под мостом и свалил с Чёрного моря?
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Некацап Жора
Некацап Жора
Хoзяин Хохлoв, Пароходы только у тупых кацапов. Шо не корыто то дымит.))))))) Ваши скорлупки да же скотовозы типа Ашот топят.))))))))))))
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