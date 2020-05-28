Путін готував масштабний план захоплення країн Балтії: що завадило

Навесні 2020 року глава Росії Володимир Путін планував військове вторгнення в країни Балтії та чергове захоплення чужих територій.

Водночас врятувала Європу від російської агресії пандемія коронавірусу. Таке переконання в інтерв'ю "Фактам" висловив колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Він підкреслив, що до активних військових дій країна-агресор готувалася щонайменше останні три роки. Тоді як сценарій захоплення балтійських країн "у деталях відпрацьовувався на військових навчаннях", які відбувалися в РФ у квітні.

Романенко заявив, що Путін готував захоплення країн Балтії до весни 2020 року

"Планувалася операція з розгортання масштабних військових навчань на кордоні будь-якої держави, нарощування там сил і захоплення чужих територій. Поки США або війська НАТО розгортали б власні збройні сили, Росія б уже зайшла на територію умовної Латвії, там закріпилася й почала б висувати вимоги", – заявив генерал-лейтенант.

За його словами, російський лідер, відомий своєю "любов'ю до знакових дат", мав намір розпочати цю масштабну спецоперацію до 9 травня.

"Путіну хотілося цього року завершити свою переможну ходу Україною та Прибалтикою до параду Перемоги. Щоб потім із позиції сили диктувати світу свої умови. Але ескалації конфлікту в Європі вдалося уникнути. На заваді став коронавірус", – констатував Романенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цьому ж інтерв'ю генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що президент країни-агресора Росії Володимир Путін хотів 2020 року поділити Україну по Дніпру й теж захопити її нові території.

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