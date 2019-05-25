Путін готовий до переговорів? Зеленський відреагував на успіх України в ООН

Президент України Володимир Зеленський назвав прорив України у звільненні полонених моряків першим ймовірним сигналом про готовність Росії припинити війну.

"Виконання РФ наказу Міжнародного трибуналу ООН про звільнення захоплених українських моряків і кораблів може стати першим сигналом з боку російського керівництва про реальну готовність до припинення конфлікту з Україною", - написав Зеленський в Facebook.

За його словами, таким чином РФ "може зробити крок до розблокування переговорів і вирішення створених нею проблем цивілізованим способом".

"Подивимося, який шлях оберуть в Кремлі. Але ми дуже чекаємо наших хлопців вдома!" - додав президент.

Зеленський в Раді УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, на рішення Міжнародного трибуналу ООН також відреагував екс-глава держави Петро Порошенко, вказавши на необхідність збереження міжнародного фронту підтримки України.

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