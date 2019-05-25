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Путін готовий до переговорів? Зеленський відреагував на успіх України в ООН

8.9тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський назвав прорив України у звільненні полонених моряків першим ймовірним сигналом про готовність Росії припинити війну.

"Виконання РФ наказу Міжнародного трибуналу ООН про звільнення захоплених українських моряків і кораблів може стати першим сигналом з боку російського керівництва про реальну готовність до припинення конфлікту з Україною", - написав Зеленський в Facebook.

За його словами, таким чином РФ "може зробити крок до розблокування переговорів і вирішення створених нею проблем цивілізованим способом".

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"Подивимося, який шлях оберуть в Кремлі. Але ми дуже чекаємо наших хлопців вдома!" - додав президент.

Зеленський в Раді

Зеленський в Раді

УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, на рішення Міжнародного трибуналу ООН також відреагував екс-глава держави Петро Порошенко, вказавши на необхідність збереження міжнародного фронту підтримки України.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Редкий )))дебил....))))))))))))))
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Дебилблять😭
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Убожество.. Порошенко - 2))) Кого вернуть, этих убийц, которые вторглись в Россию?! У Педро спроси агрессор, какого они хотели делать на нашей территории. Нет желания, понятно, отсасываешь у пиндосов)))
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2 з 3 відповідей | показати всі
Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Малахoв Егор, кацапчик не гундось.смирись,падло,что ты петушара путенская и обсыхай.
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Мельничук Олександр, та хуй вас знат, зачем ви приперлись
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