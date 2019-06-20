Путін дав шанс Зеленському на Донбасі: заява

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не відповідає на обстріли, які ЗСУ нібито посилили на Донбасі, щоб дати шанс новому керівництву України вирішити проблему.

Таким чином відповів він на питання журналістів після "Прямої лінії" у четвер, 20 червня. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Чому така слабка реакція Росії на все частіші обстріли, як ніби нічого не відбувається?" – запитав один із кореспондентів.

Путін і Зеленський

"Питання не в слабкості або силі, питання в тому, що ми хочемо дати новому українському керівництву шанс на те, щоб все-таки вийти на траєкторію вирішення проблем, а не загострення цих питань", – відповів російський лідер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін оцінив акторські здібності президента України Володимира Зеленського і назвав його правління трагедією.

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