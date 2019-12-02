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2 грудня • оновлено в 11:15
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"Путін – чорт": Чичваркін жорстко висловився про президента Росії

5.7т
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Президент Росії Володимир Путін за роки свого правління встановив у державі тоталітарний режим.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів одіозний російський бізнесмен Євген Чичваркін. Він зазначив, що глава Кремля – один із чортів, які захопили його батьківщину.

"Чорт, звісно. Я не релігійна людина, але в переносному сенсі, звісно, чорт", – пояснив він.

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Чичваркін розповів, що визначальним для "протверезіння" стала кримінальна справа проти нафтової компанії "ЮКОС".

"Коли поїхав Березовський і Гусинський (медіамагнат Володимир Гусинський і мільярдер Володимир Березовський покинули РФ у 2000 році – Ред.), було ясно, що це якось нездорово, але це ще – плюс-мінус. Це викликало тривогу, але ще було незрозуміло мені на 100%. Тому що всі стрімко багатіли, були навіть спроби якихось реформ. Була ще, дуже умовно, свобода слова. А зі справою "ЮКОСа" все встало на свої місця. Наскільки ця влада буде тоталітарною, наскільки лютою, не було зрозуміло. Але те, що вона такою є, вже було очевидно", – поділився бізнесмен.

Володимир Путін

Володимир Путін

Водночас він додав, що ступінь тоталітаризму Путіна ще повністю не відомий.

"Ми і зараз до кінця не знаємо. І коли вони в натовп почнуть стріляти, ми теж, боюся, не до кінця будемо знати", – підсумував Чичваркін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Чичваркін розповів, що в Росії є певні сили, які змушують президента Володимира Путіна продовжувати конфлікт на Донбасі.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Євген Чичваркін Володимир Путін
Тег
Новини Росії
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Чёрт хуже петуха.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Чичварка разбушевалась и нэгодуе! Тоталитарный Путин воровать не даёт! Сатрап! Душитель свободы! Заставляет бизнес работать по закону и платить налоги! Работала Чичварка "по-понятиям", ввозила "серые" телефоны по мутным схемам, не платила пошлины и налоги, косила бабло, а тут на тебе - лавочку прикрыли. Поехала обиженная Чичварка в свободную Англию, пыталась там "мутно" работать, а там тоже Закон есть, пичалька... Бизнеса нет, денюх нет, кушать хоцца, пришлось нашей "обиженке" примкнуть к "неполжывой оппозыции", там за гавкотню свою копеечку получает. Для Украины - самая отличная история, кристально чистый чел, ога...
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Евгений Зеленский,ты случайно не родственник В.Зеленского,можешь рассмешить,особенно шутка про путина,который воровать не даёт.
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0
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Надеюсь Чичваркин уже на Вукраине?
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Мельников Дмитрий,нет, от твою жену с дочерью имеет на роССии,пока ты на Обозе на бутылку зарабатываешь.
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