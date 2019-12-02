"Путін – чорт": Чичваркін жорстко висловився про президента Росії

Президент Росії Володимир Путін за роки свого правління встановив у державі тоталітарний режим.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів одіозний російський бізнесмен Євген Чичваркін. Він зазначив, що глава Кремля – один із чортів, які захопили його батьківщину.

"Чорт, звісно. Я не релігійна людина, але в переносному сенсі, звісно, чорт", – пояснив він.

Чичваркін розповів, що визначальним для "протверезіння" стала кримінальна справа проти нафтової компанії "ЮКОС".

"Коли поїхав Березовський і Гусинський (медіамагнат Володимир Гусинський і мільярдер Володимир Березовський покинули РФ у 2000 році – Ред.), було ясно, що це якось нездорово, але це ще – плюс-мінус. Це викликало тривогу, але ще було незрозуміло мені на 100%. Тому що всі стрімко багатіли, були навіть спроби якихось реформ. Була ще, дуже умовно, свобода слова. А зі справою "ЮКОСа" все встало на свої місця. Наскільки ця влада буде тоталітарною, наскільки лютою, не було зрозуміло. Але те, що вона такою є, вже було очевидно", – поділився бізнесмен.

Володимир Путін

Водночас він додав, що ступінь тоталітаризму Путіна ще повністю не відомий.

"Ми і зараз до кінця не знаємо. І коли вони в натовп почнуть стріляти, ми теж, боюся, не до кінця будемо знати", – підсумував Чичваркін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Чичваркін розповів, що в Росії є певні сили, які змушують президента Володимира Путіна продовжувати конфлікт на Донбасі.

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