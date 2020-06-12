Депутат Державної Думи РФ Олексій Пушков пояснив, чому Москва не запросила на парад Перемоги 24 червня українського президента Володимира Зеленського.
Причини російський політик розкрив в Twitter. Він вважає, що в Києві запрошення не прийняли б.
Політик видав, що у Росії нібито не було "жодної підстави" запрошувати Зеленського на урочистий захід.
Пушков пояснив, чому Зеленського не запросили на парад Перемоги
РІА Новини"
"Були всі підстави цього не робити", – написав він.
Пушков додав, що "запрошення було б на 100% відхилено" і це "стало б об'єктом пропагандистських маніпуляцій і дало б шанс Зеленському показати відсутню у нього політичну вагу".
Пушков пояснив, чому Зеленського не запросили на Парад Перемоги
Twitter Олексія Пушкова
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кремль пояснив, чому Зеленського не покликали на парад Перемоги в Москву.
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