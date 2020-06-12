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12 червня • оновлено в 10:13
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Пушков пояснив, чому Зеленського не запросили на парад Перемоги

1.9т
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Депутат Державної Думи РФ Олексій Пушков пояснив, чому Москва не запросила на парад Перемоги 24 червня українського президента Володимира Зеленського.

Причини російський політик розкрив в Twitter. Він вважає, що в Києві запрошення не прийняли б.

Політик видав, що у Росії нібито не було "жодної підстави" запрошувати Зеленського на урочистий захід.

Пушков пояснив, чому Зеленського не запросили на парад Перемоги

Пушков пояснив, чому Зеленського не запросили на парад Перемоги

РІА Новини"

"Були всі підстави цього не робити", – написав він.

Пушков додав, що "запрошення було б на 100% відхилено" і це "стало б об'єктом пропагандистських маніпуляцій і дало б шанс Зеленському показати відсутню у нього політичну вагу".

Пушков пояснив, чому Зеленського не запросили на Парад Перемоги

Пушков пояснив, чому Зеленського не запросили на Парад Перемоги

Twitter Олексія Пушкова

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кремль пояснив, чому Зеленського не покликали на парад Перемоги в Москву.

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Тема
Друга світова війна
Особи
Володимир Зеленський Олексій Пушков
Місце
Росія
Теги
політика СНД
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