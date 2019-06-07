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/Політика

Пушилін заговорив про зустріч із Зеленським: що відомо

2.9тЧитати матеріал російською

Голова самопроголошеної "республіки ДНР" Денис Пушилін оцінив можливість своєї зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Пушиліна, "ДНР" відкриті для спілкування з Києвом, але якщо діалог буде конструктивним. Про це він сказав журналістам у кулуарах Петербурзького міжнародного економічного форуму, повідомлять "РИА Новости".

"Ми завжди були за діалог, але діалог повинен бути конструктивним. Зустріч заради зустрічі не має сенсу", — заявив глава "ДНР".

Денис Пушилін

Денис Пушилін

rueconomics.ru

За словами Пушиліна, новий президент України нібито, продовжує політику подвійних стандартів свого попередника.

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От Пушилина все шарахаются, его ценность — ничтожна

"Вчергове Україна намагається зробити РФ стороною конфлікту і відвести переговорний процес із конструктивного русла. У реальності саме в українського керівництва немає жодного контролю над ЗСУ, на що ми неодноразово акцентували увагу світової громадськості", — наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пушиліна жорстко принизили під час поїздки в Росію. Також він заявив, що "республіка" готова до прямого діалогу з Києвом, проте тільки на умовах окупантів.

Крім того, Пушилін подав заяву на отримання паспорта Російської Федерації. Разом із ним документи на громадянство РФ подала його коханка Вікторія Талакіна з сином.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Денис Пушилін Денис ВолодимировичВолодимир ПутінВолодимир Зеленський
Місце
УкраїнаДонецьк
Тег
війна
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Пигин Макс
Пигин Макс
Всё верно говорит. Но Украине не нужен мир.
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Булгаков Андрей
Булгаков Андрей
Брехливый говнюк.
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