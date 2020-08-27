Если бы я был Соня Кошкина, то написал, что сейчас будет бабах. Но то о чем я буду сейчас писать - это не бабах, а значительно круче. И это новый скандал из Офиса президента, который теперь напрямую замазан в коррупции. И это скандалище, которым должны заниматься наши правоохранители. Интересно лишь с каким финалом. Помните, как 12 ноября 2019 года сотрудники НАБУ задержали директора департамента Офиса президента Светлану Кондзелю на крупной взятке в 150 000$? Что там с этим делом? Тишина. Видимо птенцы из гнезда Ермака имеют имунитет. Сегодня речь пойдёт об еще одной такой "птичке" по имени Руслана Солтани.

А теперь сама история. Представьте себе компанию, которая работает в аэропорту Борисполь. И назовём эту компанию... ООО "Аэрохендлинг". Маленькая такая фирма, которая обслуживает более 5 000 000 пассажиров, обслуживая ежедневно около 100 рейсов. В 2018 году они заплатили налогов около 80 миллионов гривен, в 2019 около 90 миллионов. Их клиентами являются Lufthansa, Ryanair, Swiss Air, Austrian Airlines, Wizzair, Международные Авиалинии Украины и другие. И вот тут самое интересное. Деятельность по наземному обслуживанию ведется в разных помещениях ООО "Аэрохендлинг" в том числе в помещениях, расположенных в зоне таможенного контроля на прилете в терминале "Д" аэропорта "Борисполь". И все указанные помещения находятся в аренде ООО "Аэрохендлинг" на основании соответствующего договора аренды с ФГИУ. Это значит, что если кто-то хочет там работать, но имеет недружественные идеи, то он должен либо вышвырнуть с этой аренды работающую там ранее фирму, либо заставить её сотрудничать. Работница Офиса президента пошла именно по такому пути. И я не верю, что это ее личная инициатива. Потому что все, что связано с деньгами, там под учётом. Единственное, что в ОП традиционно не учли - это то, что фирма обратится ко мне. А я опубликую. И теперь я отойду от привычного мне сарказма к хронологии событий.

21 августа 2020 начальник отдела внутренней и авиационной безопасности ООО "Аероехендлинг" О.Сорока был приглашен на встречу к командиру пограничного поста О.Трофименко в помещениях терминала Д аэропорта "Борисполь". В указанной встрече также приняла участие гражданка Р.Солтани. В присутствии командира поста гражданка Р.Солтани предложила ООО "Аэрохендлинг" заключить с ее предприятием ООО "Солтани ЛАБ" договор, чтобы предоставить ООО "Солтани ЛАБ" возможность предоставлять услуги по тестированию на Covid-19 на территории аэропорта. Как следовало из предложения Р.Солтани, в случае отказа ООО "Аэрохендлинг" от сотрудничества с ООО "Солтани ЛАБ", деятельность ООО "Аэрохендлинг" в пункте пропуска будет ограничена или прекращена, поскольку Р.Солтани имеет поддержку со стороны Офиса президента. После указанной встречи в тот же день начальник отдела внутренней и авиационной безопасности ООО "Аэрохендлинг" О.Сорока был приглашен на встречу к начальнику таможенного поста аэропорта "Борисполь" Киевской таможни Гостаможслужбы М.Бабичу, который сообщил, что если между Р.Солтани и ООО "Аэрохендлинг" не будет достигнута договоренность, то деятельность ООО "Аэрохендлинг" в пункте пропуска будет ограничена с 00 часов 26.08.2020 года.

25.08.2020 года состоялась встреча между Р. Солтани и членом наблюдательного совета ООО "Аэрохендлинг" О. В. Бондарем. В ходе указанной встречи Р. Солтани заявила, что она является врачом Офиса президента и сообщила, что если ООО "Аэрохендлинг" не согласится сотрудничать с ней, то деятельность ООО "Аэрохендлинг" в пункте пропуска будет ограничена. Р.Солтани также предлагала, чтобы ООО "Аэрохендлинг" ПЛАТИЛО в пользу ее предприятия деньги за то, что Р.Солтани будет регулировать вопросы с пограничной службой.

26.08.2020 года в 00:10 к агентам по наземному обслуживанию, которые находились на дежурстве в помещениях зоны с ограниченным доступом пункта пропуска на втором этаже терминала Д аэропорта "Борисполь", обратился начальник таможенной смены Баринов с требованием немедленно покинуть территорию зоны с ограниченным доступом. Господин Баринов не предоставил объяснений, за нарушения агенты ООО "Аэрохендлинг" должны быть лишены права находиться в зоне с ограниченным доступом. Так Р. Солтани начала показывать свое влияние через Офис президента на службы аэропорта Борисполь.

26.08.2020 года в 3:02 начальнику отдела внутренней и авиационной безопасности ООО "Аероехендлинг" О.Сороке поступил звонок от господина Титовца, начальника ВПК 1 пункта пропуска аэропорта "Борисполь", который сообщил, что поскольку между Р.Солтани и ООО "Аэрохендлинг "не достигнута договоренность, то на агентов по наземному обслуживанию ООО "Аэрохендлинг ", которые находятся в зоне с ограниченным доступом, будут составлены протоколы об административном нарушении, а их пропуска будут отменены.

Такие протоколы не были составлены, однако в 08:00 сотрудники пограничной службы пункта пропуска, которые отказались себя идентифицировать силой заставили агентов по наземному обслуживанию ТО "Аэрохендлинг" оставить свои рабочие места в зоне с ограниченным доступом и прекратить работу.

Начиная с 8:00, сотрудники пограничной службы и таможни в пункте пропуска аэропорта "Борисполь" физически блокируют агентам по наземному обслуживанию ООО "Аэрохендлинг" доступ в зону с ограниченным доступом для осуществления уставной деятельности, в результате чего агенты ООО "Аэрохендлинг" не могут выполнять свои трудовые обязанности.

Руководство компании подчеркивает, что ООО "Аэрохендлинг" осуществляет свою деятельность на основании решений о возможности размещения предприятий в пункте пропуска через государственную границу Украины, указанные решения не отменены, компания не получала каких-либо предписаний / предупреждений, агенты ООО "Аэрохендлинг" имеют действующие пропуска в зону с ограниченным доступом и соблюдают правила пребывания в пункте пропуска, и кроме того в указанной зоне находятся арендованные помещения и имущество ООО "Аэрохендлинг". То есть, нет никаких законных оснований ограничивать доступ агентов ООО "Аэрохендлинг" в зону с ограниченным доступом пункта пропуска аэропорта "Борисполь".

После чего руководство ООО "Аэрохендлинг" обратилось в профильные структуры аэропорта Борисполь и к правоохранительным органам. Но на вечер 26 августа этой компании так и не дали работать в аэропорту Борисполь. После чего вся информация, фото и видео появились у меня. А потом информация об этом появилась в Офисе президента. Там начали сильно нервничать и утром разблокировали работу ООО "Аэрохендлинг". Но я хорошо понимаю, что им банально нужна передышка. Поэтому очень интересно какая дальнейшая судьба сотрудницы Офиса президента и кто из руководства Офиса в доле и в теме? Думаю что скоро узнаем. И надеюсь, что правоохранительные органы займутся этой историей. Или "птенцов" Ермака из Офиса президента трогать нельзя? Скоро увидим.

Солтани причастна к новому скандалу из Офиса президента Facebook Борислава Березы

Сотрудники аэропорта "Борисполь" блокировали работу ООО "Аэрохендлинг" Facebook Борислава Березы

В аэропорту "Борисполь" блокировали работу ООО "Аэрохендлинг" Facebook Борислава Березы

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