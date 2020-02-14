Пташник балотуватиметься у Раду від партії Порошенка

Від партії "Європейська солідарність" до Верховної Ради у 179 окрузі Харківської області балотуватиметься нардепка 8-го скликання Вікторія Пташник.

Про це повідомила народний депутат фракції Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook. Вона зазначила, що після подачі документів у ЦВК Пташник заявила, що команда "Європейської солідарності" систематично відстоює національні інтереси України і саме тому вона обрала цю команду.

"Я не можу спокійно спостерігати, як крок за кроком здають інтереси держави, як руйнуються державні інституції, як Україна послаблює свої позиції на міжнародній арені. Впевнена, що зараз парламенту, як ніколи, потрібна справжня проукраїнська опозиція, здатна конструктивно контролювати владу, захистити державність України та боротися з несправедливістю! Тому я йду на довибори до Верховної Ради України по 179 виборчому округу (Харківська область) разом з командою "Європейська солідарність", які відбудуться 15 березня", – заявила Пташник.

Вікторія Пташник балотуватиметься у Раду від "Європейської солідарності" eurosolidarity.org

Також Фріз додала, що політсила підтримує кандидата, як людину, яка завжди відстоювала державницьку позицію.

"Для нашої команди це дуже важливо, адже саме такі політики як Вікторія щиро завжди відстоювали ідеали та цінності верховенства права, свободи громадян, європейський та євроатлантичний вектор розвитку України", – зазначила парламентар.

Facebook/Ірина Фріз

Facebook/Ірина Фріз

Як повідомляв OBOZREVATEL, рейтинг партии "Европейская солидарность", лидером которой является пятый президент Украины Петр Порошенко, после выборов в Верховную Раду увеличился в полтора раза.

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