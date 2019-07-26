"Прямий шлях до диктатури!" Кириленко розкритикував монобільшість "Слуги народу" у ВРУ

Монополія на владу у новому парламенті, уряді та контроль над правоохоронними органами – це шлях до диктатури.

Таку думку висловив віцепрем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко на своїй сторінці в Twitter.

Він наголосив, що жодну з форм диктатури українці не люблять.

В’ячеслав Кириленко Прямий

"Монобільшість у парламенті, однопартійний уряд та контроль над усіма правоохоронними органами – це і є монополія на владу. А монополія на владу, це, як правило, прямий шлях до диктатури. Диктатура ж буває різних форм. Але будь-яку із цих форм українці не люблять. Уже перевірено", – написав Кириленко.

Монобільшість у парламенті, однопартійний уряд та контроль над усіма правоохоронними органами -це і є монополія на владу. А монополія на владу, це,як правило, прямий шлях до диктатури. А диктатура буває у різних формах. Але будь-яку із цих форм українці не люблять. Уже перевірено — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 26 июля 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, віцепрем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко заявив, що не брав участі у погодженні кандидатур нових голів обласних державних адміністрацій. За його словами, до цих претендентів є серйозні питання, тому відповідальність за їхнє призначення чинному уряду не варто брати.

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