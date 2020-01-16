Провів Різдво з Лепсом: українського нардепа спіймали на вечірці для багатих росіян у Куршевелі. Відео

Народний депутат із парламентської групи "Довіра" Максим Єфімов провів Різдво на елітному французькому гірськолижному курорті Куршевель, де був на вечірці за участю російського співака Григорія Лепса.

Про це йдеться в матеріалі "Страны" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Захід, на якому помітили українського парламентарія, пройшов 7 січня в ресторані Le Cap Horn, який розташований на висоті 2100 метрів, недалеко від аеропорту Куршевеля.

Єфімова спіймали на вечірці з Лепсом в Куршевелі oligarh.media

Як стало відомо, найдешевше місце за столиком (від 5 до 18 осіб) коштувало $1000. Але, чим ближче стіл до сцени, тим дорожче були місця за ним.

"Вечірка називалася "Русское Рождество" і організовувалася для багатих росіян, які тут катаються на лижах і тусуються. Цей столик у ресторані забронювали завчасно, але інші гості ним весь час цікавилися. Російські бізнесмени і олігархи хотіли сидіти там, ближче до Лепса, підспівувати, але організатори відповідали, що бронь на нього не знімають. Потім виявилося, що його забив український депутат Єфімов зі своєю компанією. Ціна місця за найпершим столиком під сценою була близько $10 000", – розповів один із гостей заходу.

Єфімова спіймали на вечірці з Лепсом у Куршевелі alpcourchevel.com

У вартість квитка входило меню і 1 келих вина просекко. Зі страв пропонувалися: фуа-гра з черемхою, карпаччо з яловичини з трюфелями і піца з білими трюфелями. На гаряче подавали вершкове різзото з морським лящем, а на солодке – шоколадні десерти.

"У вартість входив такий собі мінімум їжі, але це висока кухня, безумовно, і крапля алкоголю. За все інше треба було доплачувати. Але яке ж російське Різдво без млинців із чорною ікрою? Звичайно, і млинці були і танці під Лепса", – додав співрозмовник.

Єфімова спіймали на вечірці з Лепсом у Куршевелі

Страна

На кадрах, які опублікували в мережі, видно, що Єфімов сидів дійсно за першим столиком і активно підспівував Лепсу.

Нагадаємо, Єфімов пройшов у Раду, вигравши вибори на окрузі №48 із центром у Краматорську (Донецька область). Зараз входить до групи "Довіра", яка могла бути створена за участю Офісу президента. Є віцепрезидентом Федерації футболу України і президентом "Федерації футболу Донецької області".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Різдво провів у Куршевелі також глава СБУ Іван Баканов.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал