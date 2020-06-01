Кремлю, как никогда, необходимы победы. Вслед за ВЦИОМ, обнародовавшим данные о падении уровня доверия президенту РФ до рекордных 27% в апреле, свои данные опубликовала "Левада-Центр". Результаты опроса, прошедшего в России 22–24 мая, еще менее утешительны для Кремля — уровень доверия Владимиру Путину упал до 25% в мае. Такого падения не было за все 20 лет его пребывания у власти. И отрицательный рост, как теперь принято говорить в РФ, уровня доверия россиян в 2020 году стремительно набирает обороты: январь – 35%, апрель – 28, май – 25.

Путин теряет доверие россиян

Владимир Путин умеет поднимать рейтинг только за счет внешней угрозы и войны, что он продемонстрировал в 2014 году. Тогда после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Востоке Украины его уровень одобрения в РФ, по данным "Левада-Центр", взлетел до 86% — максимума

с 2000 года, когда он впервые был избран на пост президента. Но для войны, даже гибридной, необходимы человеческие и финансовые ресурсы. С первым у Кремля не будет проблем, ведь Россия, как правопреемница СССР, действует по принципу "цель оправдывает средства" и не считается с жизнями россиян. А вот финансовых ресурсов для ведения войны у Владимира Путина нет, в том числе, из-за санкций и падения спроса и цен на российские энергоресурсы, за счет которых и живет Россия.

В частности, из-за снижения цен на европейских хабах поставки российского газа в страны ЕС генерируют "Газпрому" убытки. По разным оценкам, РФ необходима цена в районе $100 за тыс. куб. м, а она в данный момент приближается к отметке в $50. Падение цен на газ наносит удар по бюджету РФ, а также ставит под вопрос геополитические планы Владимира Путина по созданию СССР 2.0. Ему все труднее объяснять партнерам по ЕАЭС, почему они должны покупать газ по завышенным ценам в то время, как европейцам покупают его у "Газпрома" в несколько раз дешевле. В частности, глава правительства Армении уже заявил, что цена на газ стала главной нерешенной проблемой интеграционного объединения. Страна просит снизить цену на газ со $165 за тыс. куб. м до европейской. О снижении, в частности, говорят Киргизстан, Беларусь.

Экс-канцлер на службе у Кремля

Ситуацию в РФ усложняют санкции, которые Запад ввел за аннексию Крыма и вооруженный конфликт на Востоке Украины. Кремлевская пропаганда активно внушала россиянам мысль, что те будут сняты, как только ЕС "забудет" об Украине. В частности, опрос "Левада-Центр" в марте 2019 года показал, что 54% россиян считают, что санкции будут постепенно "спущены на тормозах", и отношения РФ с ЕС постепенно вернутся к тем, что были до аннексии Крыма и конфликта на Донбассе, в то время как еще в июне 2014 года так считало только 43%. Не так давно в серии интервью ТАСС Владимир Путин заявил: "Да плевать на них, на эти санкции", но на международной арене Кремль все активнее продвигает идею их снятия, используя разные рычаги и "рупоры".

В частности, на днях в ТАСС было опубликовано интервью Герхарда Шредера, канцлера Германии в 1998–2005 годах, под громким заголовком "Герхард Шредер: санкции в условиях пандемии — совершенно ошибочный путь". В прошлом немецкий государственный деятель и политик, а ныне "сбитый летчик", который после провала на выборах перешел на службу у Кремля и получил теплое место председателя Совета директоров ПАО "НК "Роснефть" и Комитета акционеров Nord Stream AG, заговорил о санкциях: "Что будет сложно, так это восполнить огромные потери во всем мире [после пандемии]. Здесь мы затрагиваем тему, о которой я обязательно хотел бы поговорить: в такой ситуации на мировом рынке, когда речь идет о необходимости содействия восстановлению экономики, накладывать друг на друга санкции — действительно совершенно ошибочный путь".

Он также высказался по "Северному потоку-2": "Я хочу лишь напомнить о том, что даже во времена холодной войны существовало тесное сотрудничество в газовом секторе между тогдашним СССР и Западной Германией. Мы помним о знаменитой сделке "газ — трубы", которую впоследствии осуществил Гельмут Шмидт, в том числе несмотря на противодействие американской стороны. И помним, что отношения поставок стабильны, никогда у нас не было причин сомневаться в готовности и пунктуальности российских, раньше советских, поставок. Это сохраняется". Именно Герхард Шредер подписал соглашение о "Северном потоке" ровно за десять дней до досрочных парламентских выборов, в результате которых он потерял власть, а канцлером стала Ангела Меркель.

Санкции остаются

Это лишь один пример того, как Кремль лоббирует свои интересы через высокопоставленных лиц. Но Германия не раз демонстрировала Владимиру Путину, что единственным основанием для снятия санкций с РФ является возвращение Донбасса и Крыма под юрисдикцию Украины. Ни шантаж, ни угрозы, ни подкуп, ни заказные убийства, ни террористические акты, ни кибератаки российских спецслужб на территории Германии, а также других европейских стран не смогут изменить позицию ЕС.

В частности, набирает обороты скандал с кибератакой на немецкий парламент в 2015 году, из-за которой в целях безопасности на несколько дней отключали компьютерную систему парламента. 13 мая немецкий канцлер заявила, что Германия располагает "серьезными доказательствами" причастности хакеров России, и Берлин будет принимать "меры, в том числе в отношении России". Напомним, тогда было украден огромный массив данных, включая электронные письма из депутатского бюро Ангелы Меркель. Немецкая прокуратура выдала ордер на арест Дмитрия Бадина, разыскиваемого ФБР, как участника группировки Fancy Bear, которая вмешивалась в американские выборы.

27 мая Ангела Меркель, выступая с докладом на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра, еще раз напомнила позицию ЕС в этом вопросе. "Россия будет занимать нас во время председательства в ЕС. Нарушения фундаментальных правил международного права будут называться своими именами, – заявила канцлер Германии. Этот канон правил и ценностей Россия неоднократно нарушала, Россия в нашем непосредственном соседстве создала ряд нерешенных конфликтов, аннексировала в нарушение международного права украинский полуостров Крым. Она поддерживает марионеточные режимы на частях восточной Украины и вмешивается в западные демократии гибридными инструментами... Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет соблюдать санкции".

Это очередной провал в спецоперации Кремля по снятию санкций. Ждем новую серию, ведь в народе говорят, что все дураки и глупцы живут ожиданием и надеждой.

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