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31 жовтня • оновлено в 12:26
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Павло Казарін
Павло Казарін
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Провал переговоров: Донбасс окружим стеной?

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Уход украинских войск – это лишь промежуточный этап. Дальше должна быть узаконена "народная милиция" на Донбассе. Отдельное судопроизводство. Начаться прямой диалог Киева с Донецком и Луганском. И, в конечном счете, после всего этого Украина будет иметь символический, а не реальный суверенитет над Донбассом. Большего от минских соглашений Украина не получит.

Вы прочли краткий пересказ интервью Алексея Чеснакова, соратника Владислава Суркова. Того самого Суркова, который занимается в Кремле украинским направлением, пишет Павел Казарин для "Крым.Реалии".

Контроль над границей Москва намерена передавать лишь своим марионеткам, но никак не Украине
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Предельно лаконичное. Довольно скупое. Без эмоций. Всего лишь перечисление российского райдера. Список требований к Украине. После выполнения которых Киев все равно получит "символический, а не реальный суверенитет". Потому что контроль над границей Москва намерена передавать лишь своим марионеткам, но никак не Украине.

Интервью российских спикеров – это то, что нужно читать, чтобы не впадать в иллюзии. Они куда реалистичнее, чем любые заявления украинских спикеров. Включая недавнее заявление Владимира Зеленского про три этапа прекращения войны: прекращение огня, примирение людей, реальная реинтеграция. Одна проблема: в его описании реальности нет России.

Президент Украины рассуждает так, будто речь идет о гражданском противостоянии. В котором Россия выполняет всего лишь роль модератора и переговорщика. Но все эти слова теряют всякий смысл именно потому, что Украина – жертва вторжения, а не регионального сепаратизма.

Почему Банковая убеждена, что в случае неудачи ей удастся вернуться к прежнему статус-кво?
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Давайте допустим, что украинское руководство на самом деле все понимает. И что все эти шаги – всего лишь попытка выставить Россию агрессором. Доказать Западу, что Москва не идет на компромиссы и не заинтересована в урегулировании. И в рамках этой переговорной попытки – вернуть домой максимально возможное число пленных и политзаключенных.

Но почему в Киеве уверены, что в Кремле не просчитали такую возможность? И почему Банковая убеждена, что в случае неудачи ей удастся вернуться к прежнему статус-кво? Тому самому, когда вялотекущая война вдоль линии фронта была платой за право Украины на будущее.

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И что будут делать в Киеве, когда окажется, что политика кота Леопольда не работает? Что Москва не идет на уступки? Что она воспринимает переговоры лишь как обсуждение условий сдачи?

Что будет делать Киев с Донбассом в случае провала переговоров? Окружит стеной?

Как Киев будет выходить из переговоров? При этом сохраняя себя в Минском процессе? Том самом, к которому привязаны санкции Запада против российской экономики? Те самые санкции, которые западные страны давно бы хотели обнулить?

Почему Банковая убеждена, что ей удастся проскочить в игольное ушко? Чьи гарантии у нее есть? Кто обещал ей в Европе, что "попытка – не пытка", и что опция "хуже не будет" за ней сохраняется?

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И что будет делать Киев с Донбассом в случае провала переговоров? Окружит стеной? Но это никак не усилит украинскую устойчивость. Просто потому, что Донбасс – это инструмент дестабилизации Украины. Москва просто будет экспортировать Донбасс в другие области страны.

В этом и состоит главная проблема. Заявления российских спикеров максимально прагматичны. Они не оставляют никакого пространства для иллюзий. А заявления украинских спикеров не имеют ничего общего с реальностью. И со стороны напоминают лишь попытки карточного блефа с целью ввести противника в заблуждение.

Но почему кто-то думает, что это должно сработать? И почему кто-то уверен, что Киеву удастся встать из-за карточного стола без потерь?

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Автор
Павло Казарін Павло Казарін
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Крым. Реалии
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Попытка примирения с Уйлом, конечно глупая затея. Бесперспективная и даже вредная. Но, представляется, что Павел слегка драматизирует ситуацию. Все закончится ничем, пшиком. И вернется на круги своя.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Метания укропии чем-то напоминают гитлеровских генералов в 1943-44 годах, которые все пытались в терминологии Манштейна "добиться на востоке ничейного исхода"
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Афанасьев Алексей, Метания Уйла напоминают поведение Бесноватого в 38-41 годах. Но для него сорок пятый так же неизбежен как и для фюрера
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Родионов Александр
Родионов Александр
.... Павка Казарин, чому ти доси не у окопи на Перекопи, щоб звильнити Крим, а ле усьо пыcюкаешь власны поганы зтатеки дypника? :-) таке ж запытанне стаувлю и до евоного папашки героицкого- керивника фейкового тну вернадского в оккупированном городе куиви...
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Родионов Александр, а почему ты доси так много пиз.дишь, гнида?
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