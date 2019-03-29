"Проти цього літака немає зенітки": аналітик зробив заяву щодо Зеленського

Політичний аналітик Віктор Бобиренко ще в грудні 2015 року в своєму блозі передбачив, що Володимир Зеленський може претендувати на пост президента. Він писав, що після виходу серіалу "Слуга народу" навіть його знайомий професор сказав: "От би нам такого президента".

OBOZREVATEL зв'язався з Бобиренком і розпитав, що він думає про феномен популярності Зеленського.

— Пане Вікторе, у своєму блозі за грудень 2015 року про Зеленського ви буквально навангували, що "Зеленський стане президентом".

— Звісно, пам'ятаю це.

Віктор Бобиренко Facebook Віктора Бобиренко

— А що ви подумали, коли Зеленський висунув свою кандидатуру?

— Що все йде за планом. Як тільки показали першу серію "Слуги народу", я зрозумів, що план є. Зрозумів, що все це буде конвертуватися в політичний ресурс. Це однозначно. Тому що політичний ресурс в Україні конвертується у владу й гроші.

— Як вважаєте, чому Зеленський такий популярний у людей? Завдяки цьому серіалу?

— Це була проста технологія. Ті, хто приймали рішення про входження в політичний процес, однозначно розраховували на очікування людей. А які їхні головні очікування? У простих людей дуже чітка відповідь — їм потрібен порядний керівник. Порядність — це найголовніша якість. І, знаючи це, під попит був створений образ свого порядного керівника. Люди побачили Голобородька.

Володимир Зеленський 24 канал

Потім Зеленський вийшов на інтерв'ю до Гордона. Порахуйте, скільки разів за це тригодинне інтерв'ю він повторив: "Як людина порядна я зробив би так".

Також він сказав, що в "Кварталі" всі отримують однаково — і він, і ті, хто на підтанцьовці на сцені. Це теж очікування клерка. Навіть бідна секретарка думає: "Який порядний керівник, от якби і я, і шеф отримували однакову зарплату".

Це головне, що сподобалося народу: вони хотіли порядного, ось порядного їм і запропонували.

І друга технологія, яку в армії називають стратегічною ініціативою. Це коли ми визначаємо, де наступаємо, на якому напрямку, по кому б'ємо, з якою інтенсивністю, коли. А всі інші тільки обороняються. Вони "штовхають" порядного керівника, вони нападають, а решта тільки обороняються.

І третє. Вони визначилися зі своєю головною зброєю — це стьоб. Вони стібаються, це добре заходить. У інших немає проти цього протиотрути, проти цього літака немає зенітки. Ось вони і перемагають. І тільки диво врятує Порошенка.

Володимир Зеленський Кадри і серіалу "Слуга народу"

— Як оцінюєте "президента" Головобородька?

— Як менеджер і роботодавець для мене в серіалі Голобородько — не кращий президент. Крім порядності, у керівника, менеджера має бути така якість як уміння підбирати і розставляти кадри. А в серіалі Голобородько понабирав однокласників. Це означає, що кадрового бачення у нього немає.

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