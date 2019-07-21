"Проти Міністерства цензури": у Спілці журналістів висунули умову Зеленському

У Національній спілці журналістів України (НСЖУ) в цілому не заперечують проти пропозиції президентської партії "Слуга народу" скасувати Міністерство інформаційної політики.

Однак новий регулятор має користуватися довірою українського медіатовариства і не зловживати своєю владою в політичних цілях, заявив в ефірі ObozTV глава НСЖУ Сергій Томіленко.

На думку Томіленка, практично єдиний позитив Міністерства інформаційної політики – в тому, що воно не перетворилося на відомство тиску і цензури.

"Принаймні, Мінінформ не перетворилося на страшний "МінСтець". Хоча були певні побоювання, що це буде міністерство провладної цензури, тиску і жорсткого політичного впливу. Але на сьогодні найбільший плюс – що це не Міністерство цензури", – зазначив він.

Крім того, глава НСЖУ позитивно оцінив роботу Мінінформу з питань політв'язнів і утиску прав українців у Росії та на окупованих територіях.

"Але це єдиний сегмент, який ми відзначаємо як позитивний і системний. Очевидно, цього не достатньо для цілого міністерства", – сказав Томіленко.

Оцінюючи ідею команди Зеленського ліквідувати чи реорганізувати відомство, він наголосив, що медіарегулятор в Україні має бути незалежним від влади.

"У журналістського і медіатовариства має бути довіра, що дане міністерство чи регулятор виходить з державних потреб, а не з необхідності підтримувати того чи іншого політичного діяча", – пояснив він.

"Ми не хочемо, щоб хтось був "на підхваті" у провладної партії, здійснював контроль і зводив рахунки з критичними медіа... Ключове – чи буде у нас довіра до цього медіарегулятора. Ми би не хотіли, щоб це був просто новий інструмент для провладної сили розширити свої повноваження", – резюмував глава НСЖУ.

В роботі Мінінформу відзначили тільки один незаперечний плюс mediananny.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше про плани скасувати Міністерство інформаційної політики оголосив кандидат в народні депутати від партії "Слуга народу" і радник команди президента України Володимира Зеленського Микита Потураєв. За його словами, це відомство потрібно "перезавантажити в нуль".

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