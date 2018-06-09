Проти Манафорта і його партнера Килимника висунуто нові обвинувачення

Спецпрокурор США Роберт Мюллер посилює тиск на колишнього голову штабу Дональда Трампа і лобіста Партії регіонів.Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідує імовірне втручання Росії у вибори президента США, в п'ятницю, 8 червня, вперше назвав серед обвинувачених Костянтина Килимника, який раніше проходив за документами як "персона А". Про це повідомляє агентство Reuters.

Килимник і колишній глава штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт звинувачуються в спробах чинити тиск на свідків. За даними слідства, Килимник і Манафорт неодноразово зв'язувалися з двома свідками телефоном і через месенджер. Як підозрюють, вони намагалися схилити свідків до неправдивих свідчень про характер їхньої спільної роботи в Україні. Крім того, Килимник, який працював на екс-президента України Віктора Януковича та Партію регіонів, підозрюється в тісному контакті з російськими спецслужбами.

Хоча нові звинувачення не стосуються безпосередньо справи про імовірну змову передвиборного штабу Трампа із Кремлем, оглядачі зазначають, що посиленням тиску на Манафорта Мюллер може схилити його до співпраці у розслідуванні імовірної змови.

Пол Манафорт очолював передвиборний штаб Трампа з червня по серпень 2016 року. У жовтні 2017 року проти нього було висунуто звинувачення в тому, що він протягом кількох років лобіював інтереси екс-президента України Віктора Януковича і Партії регіонів, але не був зареєстрований в США в якості "іноземного агента", а також ухилявся від сплати податків.

У лютому нинішнього року Манафорта звинуватили також у відмиванні через офшорні рахунки до 30 мільйонів доларів за допомогою його ділового партнера Ріка Гейтса. Екс-глава передвиборного штабу Трампа відмовляється визнати свою провину.

Килимник, як раніше повідомляли ЗМІ, має громадянство Росії та України і пов'язаний з ГРУ Росії, однак сам Килимник цей зв'язок заперечував.