УкрEngРус
Реєстрація
БлогиСвіт

Проти Манафорта і його партнера Килимника висунуто нові обвинувачення

33

Спецпрокурор США Роберт Мюллер посилює тиск на колишнього голову штабу Дональда Трампа і лобіста Партії регіонів.Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідує імовірне втручання Росії у вибори президента США, в п'ятницю, 8 червня, вперше назвав серед обвинувачених Костянтина Килимника, який раніше проходив за документами як "персона А". Про це повідомляє агентство Reuters.

Килимник і колишній глава штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт звинувачуються в спробах чинити тиск на свідків. За даними слідства, Килимник і Манафорт неодноразово зв'язувалися з двома свідками телефоном і через месенджер. Як підозрюють, вони намагалися схилити свідків до неправдивих свідчень про характер їхньої спільної роботи в Україні. Крім того, Килимник, який працював на екс-президента України Віктора Януковича та Партію регіонів, підозрюється в тісному контакті з російськими спецслужбами.

Хоча нові звинувачення не стосуються безпосередньо справи про імовірну змову передвиборного штабу Трампа із Кремлем, оглядачі зазначають, що посиленням тиску на Манафорта Мюллер може схилити його до співпраці у розслідуванні імовірної змови.

Пол Манафорт очолював передвиборний штаб Трампа з червня по серпень 2016 року. У жовтні 2017 року проти нього було висунуто звинувачення в тому, що він протягом кількох років лобіював інтереси екс-президента України Віктора Януковича і Партії регіонів, але не був зареєстрований в США в якості "іноземного агента", а також ухилявся від сплати податків.

У лютому нинішнього року Манафорта звинуватили також у відмиванні через офшорні рахунки до 30 мільйонів доларів за допомогою його ділового партнера Ріка Гейтса. Екс-глава передвиборного штабу Трампа відмовляється визнати свою провину.

Килимник, як раніше повідомляли ЗМІ, має громадянство Росії та України і пов'язаний з ГРУ Росії, однак сам Килимник цей зв'язок заперечував.

Читайте всі новини по темі "Deutsche Welle" на сайті "Обозреватель".

Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги