"Треба нести правду!" Історик підтримав всесвітній російськомовний канал України

В Україні слід створити російськомовний телевізійний канал.

Такий телеканал повинен використовувати напрацювання Інституту національної пам'яті, Національної академії наук України і бути свого роду альтернативою російському пропагандистському телеканалу Russia Today, – сказав OBOZREVATEL головний науковий співробітник Інституту історії України НАНУ Станіслав Кульчицький.

Коментуючи ініціативу, озвучену заступником голови Офісу президента України Кирилом Тимошенком, історик сказав: "Я ставлюся до цього абсолютно позитивно. Це дуже важливо".

Телебачення, ілюстрація inter.ua

"Та ж Russia Today на весь світ проголошує жорстку неправду про стан в сучасній Україні, ведуть ідеологічну війну з Україною. І їм треба щось протиставити. І протиставляти потрібно тією мовою, яку розуміють і в Росії, і на Заході. Тому що на Заході емігрантів більше з Росії, ніж з України", – зауважив він.

Історик переконаний: російськомовний український телеканал повинен "користувався всіма напрацюваннями Інституту національної пам'яті, напрацюваннями Національної академії наук України, поширювати правду про Україну, про її сучасний стан, про її історію та про взаємини з Росією".

Як писав OBOZREVATEL, заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив про те, що в Україні створять всесвітній російськомовний канал для посилення позицій країни в інформаційній війні з пропагандою. "У нас розроблений варіант запуску українського російськомовного каналу, яким ми зможемо покривати російськомовне населення по всьому світу", – повідомив він.

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