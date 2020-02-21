Президент України Володимир Зеленський, коментуючи повернення евакуйованих з Уханю на Батьківщину, процитував речницю МЗС Росії Марію Захарову.

Так, виступаючи на церемонії нагородження переможців конкурсу на отримання грантів Українського фонду стартапів, він порівняв масові протести в Нових Санжарах з середньовічною Європою, передає Інтерфакс-Україна. Аналогічне формулювання напередодні з'явилося на сторінці Захарової у Facebook.

Пост Захарової про Нові Санжари Скріншот сторінки

"Я хочу привітати, як президент, всіх українців, які повернулися на Батьківщину з китайського міста Ухань. Ми всі, я впевнений, бажаємо їм міцного здоров'я і віримо, що у найближчі тижні вони будуть вдома, поруч зі своїми рідними та близькими", – сказав Зеленський.

"Ми постійно говоримо, що Україна – це Європа. Так ось вчора, відверто вам скажу, в деяких епізодах здавалося, що ми – Європа епохи Середньовіччя, на жаль", – додав президент і закликав українців не забувати про людяність.

Зеленський і Захарова

Що стосується допису Захарової, то в ньому практично дослівно повторюється меседж, озвучений Зеленським. "Як влучно підмітив ще років 20 тому Кучма, Україна – не Росія. А сьогодні весь світ переконався: Україна – це Європа. Подумаєш, що Середньовічна. Європа ж", – написала одіозна дипломатка країни-агресорки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 лютого Зеленський звернувся до українців у зв'язку з прибуттям в країну літака з евакуйованими з Уханю людьми.

Він запевнив, що в карантинному санаторії будуть дотримані безпрецедентні заходи безпеки і закликав українців не влаштовувати протести через евакуйованих громадян.

Пізніше прессекретарка глави держави Юлія Мендель розповіла, що президент уважно стежив за ситуацією в Нових Санжарах, де люди протестували проти розміщення в місцевому санаторії евакуйованих українців.

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