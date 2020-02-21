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21 лютого • оновлено в 14:50
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Протести в Нових Санжарах: Зеленський раптово заговорив словами Захарової

5.8т
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Президент України Володимир Зеленський, коментуючи повернення евакуйованих з Уханю на Батьківщину, процитував речницю МЗС Росії Марію Захарову.

Так, виступаючи на церемонії нагородження переможців конкурсу на отримання грантів Українського фонду стартапів, він порівняв масові протести в Нових Санжарах з середньовічною Європою, передає Інтерфакс-Україна. Аналогічне формулювання напередодні з'явилося на сторінці Захарової у Facebook.

Пост Захарової про Нові Санжари

Пост Захарової про Нові Санжари

Скріншот сторінки

"Я хочу привітати, як президент, всіх українців, які повернулися на Батьківщину з китайського міста Ухань. Ми всі, я впевнений, бажаємо їм міцного здоров'я і віримо, що у найближчі тижні вони будуть вдома, поруч зі своїми рідними та близькими", – сказав Зеленський.

"Ми постійно говоримо, що Україна – це Європа. Так ось вчора, відверто вам скажу, в деяких епізодах здавалося, що ми – Європа епохи Середньовіччя, на жаль", – додав президент і закликав українців не забувати про людяність.

Зеленський і Захарова

Зеленський і Захарова

Що стосується допису Захарової, то в ньому практично дослівно повторюється меседж, озвучений Зеленським. "Як влучно підмітив ще років 20 тому Кучма, Україна – не Росія. А сьогодні весь світ переконався: Україна – це Європа. Подумаєш, що Середньовічна. Європа ж", – написала одіозна дипломатка країни-агресорки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Протести в Нових Санжарах
Особи
Володимир Зеленський Марія Захарова
Місце
Україна
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Сравнивая, как встречают эвакуированных во всех странах мира и как на Украине, невольно приходишь к выводу: сей народ проклят и нет у него будущего. Да и настоящее печально, ибо ненависть в их сердцах и нет настоящей любви к ближнему. А нам в России стыдно, что у нас есть вот такие "небратья", стремящиеся во всем отличаться от нас. И от того, как мы встречали и принимали эвакуированных в Тюмени. Вот теперь точно доказано: Украина - не Россия! Да и нет больше Украины, есть Санжария..
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Тарас Бор
Тарас Бор
Исходя из "логики" афтара,Захарова, соответственно,процитировала Шария,ибо именно он вчера так назвал протесты в Полтавской области.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Если завтра Путин скажет, что Солнце поднимается на Востоке и садится на Западе, а послезавтра Зеленский слово в слово произнесёт то же самое, то это вовсе не будет означать, что Владимир Александрович поёт под дудку Владимира Владимировича. Просто оба они констатируют один и тот же факт.
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