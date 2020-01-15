"Злив" за чашкою кави: знайшовся пост Нацбанку з гучної зустрічі Гончарука. Фото присутніх

Журналісти з'ясували, коли могла бути записана скандальна розмова з нібито прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком.

Журналістка видання "Страна" Світлана Крюкова знайшла на Facebook-сторінці пресслужби НБУ повідомлення про зустріч у форматі "на каву", що відбулася 16 грудня 2019 року.

У тексті пресслужби зазначається, що такі зустрічі "мають виключно координаційний характер і є майданчиком для діалогу, а не для ухвалення рішень".

Зустріч у форматі "на каву", на якій, можливо, була записана розмова facebook.com/NationalBankOfUkraine

"У них беруть участь прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, голова Національного банку України Яків Смолій, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, міністерка фінансів України Оксана Маркарова, члени Правління центробанку, заступники міністрів фінансового й економічного блоку уряду", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на зустрічі 16 грудня чиновники переважно говорили про зміцнення курсу гривні та його вплив на інфляцію й економічне зростання.

Учасники зустрічі, як написала пресслужба, домовилися, що "Україні важливо розвивати експорт товарів із високою доданою вартістю, оскільки ціни на сировинні товари, до яких відносяться і метали, більш залежні від зовнішніх ринків".

Зустріч у форматі "на каву", на якій, можливо, була записана розмова facebook.com/NationalBankOfUkraine

Зустріч у форматі "на каву", на якій, можливо, була записана розмова facebook.com/NationalBankOfUkraine

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 січня в мережі з'явилися аудіо розмов нібито Олексія Гончарука, заступниці глави Нацбанку Катерини Рожкової і міністерки фінансів Оксани Маркарової. Вони обговорювали курс долара в Україні й економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.

Якщо вірити опублікованим матеріалам, то прем'єр відзначився кількома гучними заявами. Він нібито говорив, зокрема, про те, що Зеленський мало що розуміє в економіці.

Також у мережі заявили, що прем'єр нібито написав заяву про відставку. В ОП спростували інформацію.

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