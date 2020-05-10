Головна Новини
10 травня • оновлено в 17:55
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Прокуратура отримала документи щодо співпраці голови комітету ТЕК Геруса зі спецслужбами Росії

5.3т
Читати матеріал російською

Народний депутат України, голова парламентського комітету з питань палива та ЖКГ Андрій Герус своєю діяльністю діє проти енергетичної безпеки України, що створило кризу в галузі та підтверджує його співпрацю зі спецслужбами Росії.

Відповідна заява розміщена на офіційному сайті екс-голови Закарпатської області Геннадія Москаля.

Він надіслав генеральному прокурору України Ірині Венедіктовій документи, які назвав доказом роботи народного депутата від фракції "Слуга народу" Андрія Геруса на російські та білоруські спецслужби.

Москаль повідомив, що в діях Геруса присутні ознаки державної зради. А в опублікованому зверненні йдеться про те, що єдиний диспетчерський центр підтримки частоти в енергосистемах Росії, Білорусі, Молдови та України знаходиться в Росії.

"У своєму зверненні Геннадій Москаль наводить конкретні факти, які можуть свідчити про роботу пана Геруса в якості агента впливу Російської Федерації, надає інформацію щодо методів фінансування його підривної діяльності спецслужбами РФ, а також розкриває зв’язки народного депутата в спеціальних органах Росії та Білорусі", – йдеться в повідомленні.

Вказується також, що через бажання України та Молдови від’єднатися від російського центру, Росія намагається всіляко перешкоджати енергетичній євроінтеграції України та будь-якими шляхами й засобами сприяє краху енергетичної системи України, а також створенню дефіциту енергії.

"За моєю інформацією, як колишнього заступника керівника Служби безпеки України, Герус Андрій Миколайович є тим самим агентом впливу спецслужб російської федерації", – йдеться в заяві Москаля.

Нагадаємо, що Андрій Герус був ініціатором відкриття імпорту електроенергії з Росії, який за словами екс-очільника СБУ Валентина Наливайчайка був спланованою акцією проти енергетичної незалежності країни.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особи
Геннадій Москаль Андрій Герус
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
1
2
Смішно
34
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
вскрылась очередная консерва кремля...что-то там на Геруса есть-раз он так пытается "услужить" кацабам...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ильенко Александр
Ильенко Александр
Задержать .допросить, доказать, посадить !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рощин Александр
Рощин Александр
Ильенко Александр, Тут занимаются спортивною рибалкой...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pollak John
Pollak John
эдак и до Зеленского ниточки потянутся . Если конечно он вОвремя не сольётся или не сбежит .
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Політика

Коронавірус. Найважливіше

Новини політики

Топпублікації

Топблоги