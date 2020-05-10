Прокуратура отримала документи щодо співпраці голови комітету ТЕК Геруса зі спецслужбами Росії

Народний депутат України, голова парламентського комітету з питань палива та ЖКГ Андрій Герус своєю діяльністю діє проти енергетичної безпеки України, що створило кризу в галузі та підтверджує його співпрацю зі спецслужбами Росії.

Відповідна заява розміщена на офіційному сайті екс-голови Закарпатської області Геннадія Москаля.

Він надіслав генеральному прокурору України Ірині Венедіктовій документи, які назвав доказом роботи народного депутата від фракції "Слуга народу" Андрія Геруса на російські та білоруські спецслужби.

Москаль повідомив, що в діях Геруса присутні ознаки державної зради. А в опублікованому зверненні йдеться про те, що єдиний диспетчерський центр підтримки частоти в енергосистемах Росії, Білорусі, Молдови та України знаходиться в Росії.

"У своєму зверненні Геннадій Москаль наводить конкретні факти, які можуть свідчити про роботу пана Геруса в якості агента впливу Російської Федерації, надає інформацію щодо методів фінансування його підривної діяльності спецслужбами РФ, а також розкриває зв’язки народного депутата в спеціальних органах Росії та Білорусі", – йдеться в повідомленні.

Вказується також, що через бажання України та Молдови від’єднатися від російського центру, Росія намагається всіляко перешкоджати енергетичній євроінтеграції України та будь-якими шляхами й засобами сприяє краху енергетичної системи України, а також створенню дефіциту енергії.

"За моєю інформацією, як колишнього заступника керівника Служби безпеки України, Герус Андрій Миколайович є тим самим агентом впливу спецслужб російської федерації", – йдеться в заяві Москаля.

Нагадаємо, що Андрій Герус був ініціатором відкриття імпорту електроенергії з Росії, який за словами екс-очільника СБУ Валентина Наливайчайка був спланованою акцією проти енергетичної незалежності країни.

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