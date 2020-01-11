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11 січня • оновлено в 20:04
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"Шабаш": програма Савченко з екссоратницями Януковича розлютила українців

1.7т
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Депутатка VIII скликання Надія Савченко в ефірі телеканалу ZIK, який пов'язують із Віктором Медведчуком, поспілкувалася з ексміністеркою юстиції Оленою Лукаш та колишньою нардепкою Оленою Бондаренко.

Програма зі скандальними політиками "Кожен з нас президент", ведучою якої виступила Савченко, вийшла 10 січня (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Зазначимо, ролик викликав неоднозначну реакцію серед користувачів мережі. Деякі розкритикували ефір з екссоратницями Януковича. "Шабаш", – написали в коментарях у Facebook.

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Надія Савченко в ефірі ZIK

Надія Савченко в ефірі ZIK

Скрін відео

"Шабаш": програма Савченко з екссоратницями Януковича розлютила українців

Скрін відео

"Аню Герман не запрошували – бо тоді концентрація темної матерії в одній окремо взятій студії досягла б критичної величини і відкрився б прохід в інферно", – висловився з цього приводу блогер, політтехнолог Олексій Голобуцький.

Коментарі під постом Олексія Голобуцького в Facebook

Коментарі під постом Олексія Голобуцького в Facebook

Скріншот

Коментарі під постом Олексія Голобуцького в Facebook

Коментарі під постом Олексія Голобуцького в Facebook

Скріншот

Коментарі під постом Олексія Голобуцького в Facebook

Коментарі під постом Олексія Голобуцького в Facebook

Скріншот

Коментарі під постом Олексія Голобуцького в Facebook

Коментарі під постом Олексія Голобуцького в Facebook

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше Надія Савченко заявила, що в Україні відбувається "процес гниття".

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Читайте всі новини по темі "Канали Медведчука" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Канали Медведчука
Особи
Олексій Голобуцький Олена Бондаренко Олена Лукаш Віра Савченко
Місце
Україна
Теги
видео фотографии політика
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
Молодец, Надюха! Только жаль, что правильные и единственные мысли о наведении порядка в стране, приходят в голову бабе...
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Он Алекс
Он Алекс
Ицык Лечица, ты очень смешное:) новичек у ольгинев кремля..... подонок ты однозначно ответишь, ты там на России не надейся, на все своё время)))
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