"Шабаш": програма Савченко з екссоратницями Януковича розлютила українців

Депутатка VIII скликання Надія Савченко в ефірі телеканалу ZIK, який пов'язують із Віктором Медведчуком, поспілкувалася з ексміністеркою юстиції Оленою Лукаш та колишньою нардепкою Оленою Бондаренко.
Програма зі скандальними політиками "Кожен з нас президент", ведучою якої виступила Савченко, вийшла 10 січня (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Зазначимо, ролик викликав неоднозначну реакцію серед користувачів мережі. Деякі розкритикували ефір з екссоратницями Януковича. "Шабаш", – написали в коментарях у Facebook.
Надія Савченко в ефірі ZIK
Скрін відео
Скрін відео
"Аню Герман не запрошували – бо тоді концентрація темної матерії в одній окремо взятій студії досягла б критичної величини і відкрився б прохід в інферно", – висловився з цього приводу блогер, політтехнолог Олексій Голобуцький.
Коментарі під постом Олексія Голобуцького в Facebook
Скріншот
Коментарі під постом Олексія Голобуцького в Facebook
Скріншот
Коментарі під постом Олексія Голобуцького в Facebook
Скріншот
Коментарі під постом Олексія Голобуцького в Facebook
Скріншот
Як писав OBOZREVATEL, раніше Надія Савченко заявила, що в Україні відбувається "процес гниття".
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