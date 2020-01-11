"Шабаш": програма Савченко з екссоратницями Януковича розлютила українців

Депутатка VIII скликання Надія Савченко в ефірі телеканалу ZIK, який пов'язують із Віктором Медведчуком, поспілкувалася з ексміністеркою юстиції Оленою Лукаш та колишньою нардепкою Оленою Бондаренко.

Програма зі скандальними політиками "Кожен з нас президент", ведучою якої виступила Савченко, вийшла 10 січня (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Зазначимо, ролик викликав неоднозначну реакцію серед користувачів мережі. Деякі розкритикували ефір з екссоратницями Януковича. "Шабаш", – написали в коментарях у Facebook.

Надія Савченко в ефірі ZIK Скрін відео

Скрін відео

"Аню Герман не запрошували – бо тоді концентрація темної матерії в одній окремо взятій студії досягла б критичної величини і відкрився б прохід в інферно", – висловився з цього приводу блогер, політтехнолог Олексій Голобуцький.

Коментарі під постом Олексія Голобуцького в Facebook Скріншот

Коментарі під постом Олексія Голобуцького в Facebook Скріншот

Коментарі під постом Олексія Голобуцького в Facebook Скріншот

Коментарі під постом Олексія Голобуцького в Facebook Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше Надія Савченко заявила, що в Україні відбувається "процес гниття".

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