Прогнувся перед Путіним: Волкер пояснив, як Макрон "зливає" Україну

Президент Франції Еммануель Макрон намагається закріпити своє лідерство в Європі і заради цього "заграє" з главою РФ Володимиром Путіним.

Про це заявив екс-спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю Укрінформу. Він дорікнув Макрону в тому, що він "робив увертюри на адресу президента Путіна" і намагався винести максимальну вигоду для себе на грудневому "нормандському саміті" в Парижі.

"Думаю, це є частиною його прагнення посилити свою лідируючу роль в Європі, особливо в той час, коли роль канцлера Меркель і Християнсько-демократичного союзу в Німеччині знижується. Вважаю, що для України склалася "підвішена" ситуація, яка може в кінцевому підсумку призвести до того, що тиск на Росію дещо зменшиться", – заявив Волкер.

При цьому він висловив надію, що незабаром США посилить підтримку України, що має допомогти "компенсувати рівновагу".

"Нормандская" зустріч у Парижі Відомості

Як писав OBOZREVATEL, Волкер розповів, як мирні ініціативи Зеленського створили додаткові проблеми для Путіна на Донбасі. При цьому він упевнений, що РФ не хоче закінчити війну.

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