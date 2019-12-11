"Продовжують гинути бійці!" У Порошенка застерігли Зеленського від поступок Путіну

Заради проведення саміту у Парижі президент Володимир Зеленський фактично погодився змінити порядок виконання політичних та безпекових вимог, передбачених Мінськими домовленостями – так, як хотів Путін.

На цьому наголосив депутат фракції "Європейська солідарність" Ростислав Павленко в ефірі телеканалу "Прямий". За його словами, поступки України, зокрема в частині відведення військ, суттєво послабили позиції нашої держави на переговорах.

"Ми бачимо, що там відбувається, продовжують гинути бійці в цих зонах. Але все це було зроблено просто заради того, щоб відбулася зустріч", – додав депутат.

Ростислав Павленко застеріг Володимира Зеленского від поступок Путіну

Він зауважив, що важливо чітко розуміти, які зміни законодавства за підсумками "нормандської зустрічі" запропонують президент Зеленський та монобільшість, бо саме від їхньої суті залежатиме подальше виконання Україною домовленостей, досягнутих на Нормандському саміті.

"Перше – це так званий політичний порядок денний перед безпековим. Чому так довго не відбувалися нормандські зустрічі? У Берліні президентом України Петром Порошенком було презентовано дорожню карту, де був зазначений принцип "спочатку безпека".

Росії це не дуже сподобалося. Але тоді була ситуація, коли Німеччина і Франція підтримали позицію України. І до наступної зустрічі мали розробити, як же по цій дорожній карті рухатись", – пояснив Павленко.

Він наголосив, що безпека – це не просто припинити стріляти.

"Це зрозуміти, як російські війська підуть з Донбасу, як будуть роззброєні найманці, як буде вирішена ситуація контролю на цих територіях, і контролю за кордоном", – зазначив депутат.

Він нагадав, що президент Порошенко наполягав на запроваджені миротворчої місії під егідою ООН, яка б контролювала всю цю територію аж до кордону.

Водночас депутат зауважив, що про припинення вогню сторони домовлялися вже більше 20 разів і жодного разу Росія не дотрималася цих домовленостей, а обмінювати полонених будуть тільки на встановлених осіб, а це не означає, що всіх.

Павленко наголосив, що важливу роль у процесі імплементації результатів переговорів відіграватиме парламент, і потрібно чітко розуміти, які пропозиції будуть вноситися, як буде змінюватися законодавство, про що саме йдеться у "формулі Штайнмаєра".

"Диявол – в деталях. Якщо буде спроба зробити якісь статуси, якщо буде спроба зробити це без обмежень в часі, бо Росія досить чітко ставить питання, що вони хочуть це назавжди", – зауважив член фракції.

Він не виключив, що на Зеленського може чинитися тиск, щоб особливий порядок місцевого самоврядування розповсюджувався на всю територію Донецької та Луганської областей.

"Якщо він піде на всі ці умови, то ситуація буде дуже складна і в суспільстві, і в парламенті. Я не знаю, як, не спровокувавши суспільного збурення, все це виконати. А якщо це не буде виконано, і ми на це сподіваємось, тоді Росія почне виставляти контрумови", – зауважив депутат.

Він зазначив, що наступна нормандська зустріч може відбутися, але не через 4 місяці, а коли буде збережено режим санкцій і вони працюватимуть, якщо Україна не відмовиться від позовів у міжнародних судах.

"Цілком може бути, що зустріч може відбутися в той момент, коли Росія буде готова не нав'язувати умови, а власне обговорювати умови виходу з окупованих територій. Я дуже сподіваюся на таку наступну зустріч", – резюмував він.

Як писав OBOZREVATEL, п'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що результати "нормандського саміту" у Парижі показали, що Росії не можна довіряти.

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