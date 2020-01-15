"Ухандохали економіку, плану немає!" Злили продовження скандальної розмови Гончарука

У мережі з'явилася друга частина скандальної розмови нібито прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, в якій він обговорює економічну ситуацію в країні.

Аудіозапис, опублікований у форматі ролика, був оприлюднений у середу, 15 січня, на новоствореному YouTube-каналі "Как обмануть президента" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Треба подумати, як ми це зрежисуємо. Давайте відповімо на запитання, як ми з цим справляємося. Ось відповіді... у нас немає", – сказав нібито прем'єр.

Олексій Гончарук tva.ua

"Якщо подивитися на нашу [...], то там зараз всі такі думки: ось у нас у 4-м кварталі просяде економічне зростання. Ось він буде 4 і 4... а зараз буде за деякими оцінками 2. І "ухандохали" економіку, розумієте", – продовжив чоловічий голос, схожий на голос Гончарука.

Зниження економічного зростання, за словами співрозмовника, створює у президента України враження неконтрольованості ситуації.

"...Ми не розуміємо, у нас немає планів. А у вас його реально немає", – також чутно фразу, початок якої автор ролика, ймовірно, обрізав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 січня в мережі з'явилися аудіо розмов нібито Олексія Гончарука, заступника глави Нацбанку Катерини Рожкової і міністра фінансів Оксани Маркарової. Вони обговорювали курс долара в Україні й економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.

Якщо вірити опублікованим матеріалам, то прем'єр відзначився кількома гучними заявами. Він нібито говорив, зокрема, про те, що Зеленський мало що розуміє в економіці.

Також у мережі заявили, що прем'єр нібито написав заяву про відставку. В ОП спростували інформацію.

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