Продавали самі собі: заступник голови ДБР розповіла про прорив у скандалі з оборонкою

Перший заступник голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко розповіла про прорив у справі про махінації з прицілами на Харківському бронетанковому заводі (ХБТЗ).

Слідчі 2-го управління ДБР, які до недавнього часу підпорядковувалися Варченко, довели, що директор Харківського БТЗ та його заступник нажилися на продажу самим собі старих прицілів на 9 млн грн. Про це заступник голови ДБР повідомила в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

Ольга Варченко "Цензор.НЕТ"

До такого висновку слідчі дійшли за півтора місяці, розслідуючи можливі зловживання НАБУ у скандальній справі про оборонку.

"Насправді це хороша робота наших слідчих і оперативних співробітників під керівництвом Олександра Туру. Все виявилося просто: на Харківському бронетанковому заводі (ХБТЗ) стояли старі танки на зберіганні, з них зняли приціли і переставили на ті, які перебували там на ремонті. Грубо кажучи, вони самі собі їх продали. Гроші від продажу пішли на "Оптимумспецдеталь" і ще на чотири підприємства, які ніякого відношення до оборонної сфери не мають. Нам потрібно було встановити, чи могли детективи НАБУ якісно розслідувати це провадження. Як можна підтвердити або спростувати наявність цих прицілів?" – розповіла Варченко.

Вона пояснила, що в самих договорах з "Оптимумспецдеталлю" та іншими підприємствами номери прицілів не вказані, але в актах приймання заводом вони фіксуються. Досить було все це зіставити, щоб з'ясувати, що це ті приціли, які стояли на старих танках, які зберігалися на заводі. "Ми призначили експертизу, яка підтвердила збиток у сумі 9 млн грн, тому що частина прицілів стоїть на танках, які знаходяться на сході. Щоб ви розуміли, ці первинні документи НАБУ вилучило ще у 2016 році", – говорить заступник голови ДБР.

"Коли ми вивчали це провадження, встановили, що детектив, який його розслідував у 2016 році, призначив експертизу зі встановлення збитку в жовтні того ж року. Експерт в листопаді попросив надати йому первинні документи. У лютому детектив пише лист про те, що йому потрібно зібрати ці документи, у зв'язку з цим він експертизу відкликає. Цей детектив звільнений. Проекти підозр ми підготували і передали в САП", – заявила Варченко.

Вона зазначила, що Назар Холодницький, керівник САП, вже пред'явив підозри директору Харківського БТЗ (на той момент) і його першому заступнику.

За її словами, після оголошення попередніх результатів цього розслідування, директор бюро (Роман Труба. – Ред.) вирішив звільнити начальника слідчого управління Олександра Туру.

Варченко також розповіла, що вилучене провадження повернули в НАБУ, тому що це їх підслідність. "Зараз за їхніми діями видно, що вони намагаються "наздоганяти" розслідування. Сподіваюся, що доведуть", – підсумувала заступник голови ДБР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший заступник голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко публічно заявила про те, що директор ДБР Роман Труба порушує закон і узурпує владу.

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