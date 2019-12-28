"Продалися Кремлю": Ляшко розкритикував "мирову" з "Газпромом"

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко розкритикував мирову угоду щодо газової суперечки Антимонопольного комітету України з російським "Газпромом" на суму $7,4 млрд, яку схвалив Кабінет міністрів.

Гнівна заява з'явилося на його сторінці в Facebook в суботу, 28 грудня.

"Мирова угода" з російським "Газпромом", яку схвалив уряд зелених невігласів – це афера століття і результат змови зеленої влади запроданців із Кремлем, у результаті чого Україна втратила можливість стягнути з Росії як мінімум 20 мільярдів доларів", – висловився політик.

Ляшко розкритикував "мирову" з "Газпромом"

За словами Ляшка, разом з "справою Геруса", в якій він бачить ворожу експансію російської електрики в Україні, "газова справа" нібито стане одним із найгучніших судових процесів після "фіаско цієї некомпетентної і продажної влади".

"Ще ніколи Україна не була настільки залежною від країни-агресора, як сьогодні, за що обов'язково настане час відповідальності", – пригрозив він.

Нагадаємо, Кабмін видав постанову, згідно з якою Україна відмовляється від стягнення штрафу, який був виписаний Антимонопольним комітетом України російському "Газпрому" в 2016 році за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів домовився укласти з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Він діятиме п'ять років із можливістю продовження ще на 10 років.

Крім того, було досягнуто домовленості про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

Йдеться про врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України на $7,4 млрд

За словами виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, контракт із Росією про транзит газу через територію України може бути підписаний вже 27 грудня.

Водночас віцепрем'єр-міністр Росії Дмитро Козак назвав виплату $2,9 млрд Україні "краплею в морі" порівняно з відмовою від подальших претензій.

Російська компанія "Газпром" виплатила Україні $2,9 млрд рішенням Стокгольмського арбітражного суду.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!