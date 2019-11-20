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20 листопада • оновлено в 17:53
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"Кремль пісяє від щастя": Бабченко спрогнозував фінал зустрічі Зеленського з Путіним

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Російський журналіст Аркадій Бабченко вважає, що зустріч у форматі тет-а-тет вигідна і президенту Росії Володимиру Путіну, і президенту України Володимиру Зеленському. Для першого це знак капітуляції України. Для другого – унікальна можливість зробити фото з "царем половини світу".

"А то, що він, вибачте на слові, про*бав половину України – це в його світогляд не входить", – сказав журналіст у бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL. Він також поділився прогнозами про те, які рішення щодо Донбасу можуть бути ухвалені під час "нормандського саміту" 9 грудня у Парижі.

У Кремлі допускають зустріч Путіна і Зеленського тет-а-тет. Водночас Путін раптом називає Зеленського "симпатичним і щирим". Все це на тлі передачі Україні захоплених кораблів і обміну полоненими. Вам не здається, що ми є свідками якоїсь гри?

– Ні, це абсолютно не гра. Кремль просто в штани пісяє від щастя, що в Україні такий президент, який домовляється посередині. Вони взагалі не очікували такого результату. Вони хотіли поставити Бойка, але тут результат перевершив всі очікування.

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Як ви пам'ятаєте, я був проти обміну полоненими на таких умовах. І ще тоді я писав, що це не обмін, це викуп. І що ціну за цей викуп ми дізнаємося пізніше. Ну, ось ми її зараз і дізнаємося, цю ціну. Це формула Штайнмаєра, це особиста зустріч, це розведення військ на Донбасі. Надалі – це зняття санкцій, мир, дружба, жвачка.

Говорячи простою мовою, це капітуляція.

Кошмар. А якщо говорити про особисту зустріч, то кому вона більше потрібна – Путіну чи Зеленському?

– Вона потрібна обидвом сторонам. Для Путіна це, безумовно, прийняття капітуляції України. Договір посередині – це вже зовсім точно втрачений для України Крим, і Донбас, ця ракова пухлина, яка або буде реінтегрована в Україну, або якимись іншими шляхами, але, безумовно, з особливим статусом.

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Ця зустріч потрібна і Зеленському. Згідно з його світоглядом.

Це людина, яка абсолютно не має державного мислення. Вершина його кар'єри – це сфотографуватися з Томом Крузом, з Дональдом Трампом, з Мілою Куніс. А тут – і з Володимиром Путіним. За одним столом – хлопець з Кривого Рогу і великий цар половини землі, який тисне йому руку.

"Те, що проклятий барига того разу не зміг зробити, я зробив, я приніс в Україну мир". А те, що він, вибачте на слові, про*бав половину України – це в його світогляд не входить.

Є три варіанти розвитку подій. Один з них – просто кирдик, а ще два – повний кирдик, сказав Бабченко

Є три варіанти розвитку подій. Один з них – просто кирдик, а ще два – повний кирдик, сказав Бабченко

Джерело "Коммерсанта" повідомило про те, що "за підсумками саміту буде сухий документ, він уже готовий". Ви могли б припустити, що буде в тому документі? Виходячи зі сказаного вами вище.

Формула Штайнмаєра.

Тобто, грубо кажучи, вибори під дулами автоматів?

- Ті ж джерела в Росії говорять, що документ підписаний, Росія ним повністю задоволена. А якими умовами може бути повністю задоволена Росія? Можна здогадатися.

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А що далі? Уявіть собі, що 9 або 10 грудня Зеленський оголошує: ми домовилися про вибори на Донбасі, які відбудуться до того, як будуть виконані всі інші умови. Його ж просто винесуть із Банкової. Чи ні?

– Не факт. Але про це я буду писати окрему статтю. Це велика окрема розмова.

Але коротко я скажу, що є три варіанти розвитку подій. Один з них – просто кирдик, а ще два – повний кирдик.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт мінські домовленості
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Аркадій Бабченко
Місце
Україна
Теги
нормандський формат Формула Штайнмаєра Новини Росії
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
зелю походу скоровынесут вперед ногами еще и посадят потом за сдачу Украины. а я руки подержу
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
А где сейчас мертвый Бабченко? На какую очередную родину он сейчас свалил на своем верном Абрамсе?
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Гоша Злой
Гоша Злой
Зеля точно не мой герой, но недоеврей, недорусский и недоубитый Бабченко вообще должен заткнуться. хочет помочь - вперед на фронт, а так с дивана, ожидая прихода денег на карточку от спонсора, каждый может вякать...жалкое чмо
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