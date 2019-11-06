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6 листопада • оновлено в 16:33
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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Про унікальні надбавки високопосадовцям України

2.1т

Тут вже кілька місяців урядовці розповідають про ганебну систему попередніх злочинних влад доплачувати до посадових окладів надбавки вчителям, викладачам вишів, працівникам культури.

Вирішив подивитися як же борються з системою шкідливих надбавок ініціатори боротьби з надбавками.

Отож, у вересні зарплата прем`єр-міністра О.Гончарука склала 61 тисячу 916 гривень, міністра інфраструктури В.Криклія - 55 тисяч 390 гривень, міністра освіти і науки Г.Новосад - 38 тисяч 288 гривень.

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Нагадаю, що згідно з Постановою Кабміну максимальний посадовий оклад керівника державного органу може складати 24 тисячі гривень,

а далі надбавки за інтенсивність праці, за виконання особливо важливої роботи і навіть за виконання особливо важливої роботи для фахівців з питань реформ!

Тобто, надбавки для урядовців, депутатів, чиновників місцевої влади чи премії в 400 відсотків - це перемога, а надбавки для працівників освіти, культури, охорони здоров`я - це зрада.

Тому, конкретні пропозиції:

- зніміть всі надбавки і премії для високопосадовців (нагадаю, що прем`єр-міністр у вересні отримав зарплату майже втричі більшу від посадового окладу);

- перегляньте всю систему оплати праці для всіх, а потім критикуйте ганебні надбавки і доплати для простих бюджетників!

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Нагадаю, що триває збір підписів на сайті Президента України за петицію щодо недопущення скасування доплат і надбавок педагогам, викладачам вищих навчальних закладів та стипендій студентам.

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Місце
Україна
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