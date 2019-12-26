Щоденно і щонічно ТРИ канали кума Путіна розповідають про те:

-як партія фанатів Путіна врятує Україну від націоналістів і корупціонерів;

- як дружина кума Путіна вдень і вночі займається благодійністю і рятує від голоду і холоду бідних українців;

- як мільярдери і мільйонери з команди Януковича-Медведчука захищають "рідну українську землю"...

А я все чекаю виконання обіцянки Зеленського про розслідування щодо незаконного корупційного фінансування цих каналів!

І чекаю від багаторічного керівника партії Порошенка Кличка, коли він зупинить фінансувати канали кума Путіна розміщуючи там свою рекламу.

А ще чекаю від патріотів і націоналістів, коли вони відмовляться облизувати менеджерів і журналістів в ефірах цих каналах!

І з жахом читаю про те, як Ющенко і Кравчук танцюватимуть і співатимуть в Новорічну ніч на одному з каналів Медведчука!

А в житті та в соціальних мережах всі вищезгадані патріотичні, чесні й принципові борці за неньку-Україну!

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