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Таємна зустріч Авакова і Коломойського: в МВС послалися на "особисте життя"

1.2тЧитати новину російською

У Міністерстві внутрішніх справ України відмовилися коментувати таємну зустріч глави відомства Арсена Авакова з олігархом Ігорем Коломойським, яка, ймовірно, сталася місяць тому в Італії.

Як заявила в коментарі OBOZREVATEL прес-секретар Авакова Наталія Стативко, мова йде про "особисте життя" міністра.

"Ми не коментуємо особисте життя міністра. Я не коментую особисте життя міністра в відпустці, відправляйте офіційний запит ... "- сказала нам керівник прес-служби.

Скріншот зі сторінки міністра

Як повідомляв OBOZREVATEL, одна з яхт Ігоря Коломойського 22 липня 2018 року знаходилася в порту Сорренто. В цей же час всього в годині їзди від курортного міста знаходився і глава МВС Арсен Аваков, який опублікував фото з одного з п'ятизіркових готелів в Instagram.

Варто зазначити, це не перша зустріч міністра й олігарха. Ще у грудні 2017 року Арсен Аваков заявив, що він спілкується з Ігорем Коломойським.

Особи
Арсен АваковІгор Коломойський
Об'єкт
олігархи
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