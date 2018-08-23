Таємна зустріч Авакова і Коломойського: в МВС послалися на "особисте життя"

У Міністерстві внутрішніх справ України відмовилися коментувати таємну зустріч глави відомства Арсена Авакова з олігархом Ігорем Коломойським, яка, ймовірно, сталася місяць тому в Італії.

Як заявила в коментарі OBOZREVATEL прес-секретар Авакова Наталія Стативко, мова йде про "особисте життя" міністра.

"Ми не коментуємо особисте життя міністра. Я не коментую особисте життя міністра в відпустці, відправляйте офіційний запит ... "- сказала нам керівник прес-служби.

Скріншот зі сторінки міністра

Як повідомляв OBOZREVATEL, одна з яхт Ігоря Коломойського 22 липня 2018 року знаходилася в порту Сорренто. В цей же час всього в годині їзди від курортного міста знаходився і глава МВС Арсен Аваков, який опублікував фото з одного з п'ятизіркових готелів в Instagram.

Варто зазначити, це не перша зустріч міністра й олігарха. Ще у грудні 2017 року Арсен Аваков заявив, що він спілкується з Ігорем Коломойським.