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11 березня • оновлено в 23:17
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ТКГ в Мінську домовилася про обмін полоненими і розведення сил на Донбасі

5.2т
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На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську домовилися визначити список осіб для обміну і нові ділянки для розведення сил на Донбасі.

У середу, 11 березня, сторони досягли домовленостей за декількома пунктами, повідомили у прес-службі Офісу президента України Володимира Зеленського.

Щодо питання обміну полоненими, представники ТКГ повинні представити список осіб на обмін, який повинен відбудутися в найкоротші терміни.

"Представити ТКГ остаточні узгоджені списки осіб, які підлягають процедурі взаємного звільнення, включно з результатами верифікації, проведеної Міжнародним комітетом Червоного Хреста, з безумовним і безперешкодним доступом представників МКЧХ до визначених осіб на територіях України та в ОРДЛО", – сказано в повідомленні.

Список на обмін, розведення і нові КПП: Україна і Росія домовилися в Мінську

president.gov.ua

Стосовно розведення сил і засобів, сторони домовилися про одночасне відкриття КПВВ в Золотому і Щастя, а також про впровадження Консультативної ради.

"Підписати рішення ТКГ про впровадження Консультативної ради у складі політичної підгрупи після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції, Німеччини про виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в Нормандські форматі", – уточнили в Офісі президента.

У засіданні ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі взяли участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Андрій Єрмак і Дмитро Козак 11 березня прибули до Мінська на переговори в рамках Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, що 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", у ході якого терористам були передані фігуранти гучних розслідувань. В Україну повернулися 76 осіб. "Л/ДНР" видали 124 людини.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Війна на Донбасі Обмін полоненими
Місце
Білорусь Мінськ
Теги
Росія - країна-агресор терористи "ДНР"
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