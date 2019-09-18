Призначено нового перемовника щодо Донбасу: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський уповноважив Олексія Резнікова представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.

Відповідний указ №701/2019 "Про внесення зміни до указу президента України від 19 червня 2019 року № 414" опублікували на сайті глави держави.

"На часткову зміну статті 1 указу президента України від 19 червня 2019 року № 414 "Питання забезпечення представництва України у Тристоронній контактній групі" уповноважити Резнікова Олексія Юрійовича представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи", – йдеться в документі.

Олексій Резніков Аsters

Резніков – український юрист, партнер юридичної фірми "Астерс". З червня 2014 року до грудня 2015-го він перебував на посаді заступника міського голови Києва – секретаря Київської міської ради. А із квітня 2016 року до вересня 2018-го був заступником голови Київської міської адміністрації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський призначив чотирьох уповноважених представників в робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

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