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Львівщина вибирає губернатора: Зеленський звернувся до українців за допомогою

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Президент України Володимир Зеленський назвав кандидатів на пост голови Львівської обласної державної адміністрації та попросив українців поділитися думкою щодо них.

Відповідний пост український глава опублікував на своїй сторінці у Facebook. "День добрий, Львівщино! Звертаюся до вас по допомогу", – починається повідомлення.

"Зараз маємо трьох претендентів на посаду голови Львівської ОДА. Хочу дізнатися вашу думку про цих добродіїв. Що ви знаєте або чули про їхню репутацію, менеджерські та моральні якості? Та й узагалі – хто вам більше до вподоби?" – запитав Зеленський.

Новини
Зміна голів ОДА: Зеленський запропонував радикальне рішення

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Прес-служба

Кандидатами на посаду стали:

  • 43-річний Денис Шмигаль, кандидат економічних наук. Директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, заступник генерального директора ВАТ "ДТЕК Західенерго";

  • 38-річний Максим Козицький, директор компанії "Еко-Оптіма". Лауреат премії "Людина року" в номінації "Підприємець року";

  • 35-річний Маркіян Мальський, адвокат, кандидат юридичних наук. Голова західно філії юридичної компанії Arzinger. Автор трьох книг, понад 100 наукових і 300 публіцистичних статей.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 5 червня Кабмін схвалив звільнення 13 голів обласних державних адміністрацій.

  • Так, уряд не заперечує проти звільнення голови ОДА Волині Олександра Савченка, Донецької ОДА – Олександра Куця, Закарпатської – Геннадія Москаля, Запорізької – Костянтина Бриля, Івано-Франківської – Олега Гончарука, Київської – Олександра Терещука, Кіровоградської – Сергія Кузьменка, Львівської – Олега Синютки, Миколаївської – Олексія Савченка, Сумської – Миколи Клочка, Тернопільської – Степана Барни, Вадима Лозового з Хмельницької адміністрації та Олександра Мисника з Чернігівської ОДА.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаЛьвів
Тег
політика
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Надежда Вера
Надежда Вера
Зелопитек продолжает заигрывать с охлократами, но и ёжику понятно, что поставят своего, зеленого-презеленого. Хлопайте дальше ушами.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Надежда Вера, девочка! молодца, политулох ты наш!
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Люди добрі допоможіть,підскажіть,но зроблю я як захочу.
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Валерьевич Валерий, В темному,темному лісі жив був лісовичок,темною,темною нічкою він підбігав до краю лісу і грозив всім пальчиком но-но.
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Валерьевич Валерий, будет барыга ко
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