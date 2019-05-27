Призначення Богдана главою АП: у Мін'юсті дали оцінку скандалу

Міністерство юстиції України перевірить документи щодо законності призначення главою Адміністрації президента України люстрованого юриста Андрія Богдана.

Про це розповів у ефірі ObozTV начальник головного територіального управління юстиції Києва Станіслав Куценко. За його словами, призначення Богдана створило юридичний казус.

"Мін'юст зараз зробив запит щодо того, щоб перевірити документи, а саме трудову книжку. Подані запити щодо призначення Богдана главою Адміністрації президента. Міністерство юстиції це зробило відповідно до своїх повноважень. Саме у міністерстві знаходиться департамент, який займається питаннями люстрації", — пояснив Куценко.

Представник Мін'юсту розповів про правову колізію з призначенням.

"У реєстрі, який стосується люстрації, прізвище глави Адміністрації президента є. Але з іншого боку, його немає в тій частині списку, що стосується людей, які були звільнені відповідно до закону про очищення влади. Але на той час Андрій Богдан вже не був на тій посаді, яка підлягає люстрації. Позиція неоднозначна, тому і є дискусія", — заявив чиновник.

"Інший аспект цього питання — нібито глава Адміністрації президента і його заступники не потрапляють під закон про люстрацію. Тут теж триває дискусія. Позиція Міністерства юстиції полягає в тому, що потрапляє, але в АП є інші аргументи — що відповідно до закону про держслужбу не потрапляє", — пояснив він.

За словами Куценка, крапку у скандалі з призначенням Богдана може поставити суд.

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, сам Андрій Богдан заявив, що потрапив під закон про люстрацію "абсолютно несправедливо", а посаду глави Адміністрації президента вивели з нього.

В АП заявили, що президент Володимир Зеленський звільнить Андрія Богдана, якщо Конституційний суд визнає, що закон про люстрацію відповідає Конституції.

Неурядова організація "Громадський люстраційній комітет" подав позов проти Володимира Зеленського з вимогою скасувати указ про призначення Андрія Богдана.

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