Команда адвокатів п‘ятого президента України Петра Порошенка заявила, що рішення про його привід у ДБР, ухвалені Печерським судом, є політичними, тому будуть оскаржені у суді.

Про це повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань, передає прессслужба партії "Європейська солідарність". За його словами, рішення про привід лідера "Європейської солідарності" надиктовані в Офісі президента Зеленського. Він додав, що вони будуть оскаржені як мінімум у 5-ти інстанціях.

"Першу заяву подано до Служби безпеки України про злочинне втручання в автоматизовану систему розподілу судових справ. Тільки таке втручання могло "розподілити" цю справу,зокрема, одіозному судді Сергію Вовку", – зазначив Головань.

epravda.com.ua

Другу заяву, за його словами, подано до Офісу Генерального прокурора, зокрема, щодо порушення слідчим ДБР територіальної підсудності – місцезнаходження ДБР у Шевченківському районі доводять три судових рішення. Однак, як зазначив Головань, ДБР, продовжуючи традиції свого екскерівника Романа Труби, вперто ходить за потрібними ухвалами саме до "придворного" Печерського суду.

Крім того Офісу Генпрокурора повідомлено, що ухвали Печерського суду винесені на основі запиту керівника неіснуючого підрозділу ДБР. Як відомо, Указом президента Зеленського з початку року затверджена нова структура ДБР. Відповідно третього слідчого відділу Першого управління досудових розслідувань в ній немає. Тому "начальник" цього фантомного відділу Сергій Корецький не має жодних законних повноважень на слідчі дії.

Ще одну заяву подано до Вищої ради правосуддя. Як відомо, процедура судового розгляду щодо народних депутатів України, передбачена в Кримінальному Процесуальному кодексі, вимагає особистої присутності в суді народного депутата України. Натомість судді Печерського суду ухвалювали ці рішення в атмосфері підвищеної секретності. Порошенко не був повідомлений про це засідання, як того вимагає закон, і не був на ньому присутній.

Також заяву щодо порушення принципу територіальної підсудності, а також порушення вимог КПК щодо особистої присутності народного депутата України на судовому засіданні подано і до Апеляційного суду м.Києва. І ще одну заяву з вимогою переглянути ухвали як неправосудні подано до Печерського районного суду.

"Варто також звернути увагу на те, хто перший став джерелом інформації про ухвали Печерського суду і оприлюднив фрагменти скан-копій судових рішень. Це був народний депутат з президентської фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський.

Як випливає з так званих "плівок Труби", автентичність яких була доведена незалежними іноземними експертами, безпосередні вказівки керівництву ДБР на організацію політичних переслідувань Петра Порошенка давали керівники Офісу президента Зеленського", – сказав Головань.

У "Європейській солідарністі" наголосили, що політичні переслідування в Україні є неприпустимими. Грубі порушення закону, використання правоохоронних органів для зведення політичних рахунків із лідером опозиційної партії свідчать про слабкість нинішньої влади перед внутрішніми та зовнішніми викликами, і створюють загрозу національній безпеці України.

"Атаки на Петра Порошенка мають на меті відволікти увагу суспільства на неспроможності нинішньої влади ефективно реагувати на безпекові виклики, ефективно управляти економікою і виконувати свої щедрі передвиборчі обіцянки", – сказано у повідомленні "ЄС".

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