На кону дефолт, НС і коронавірус: що відбувається в Раді та чи врятує вона Україну

Верховна Рада тиждень не може вийти з карантину. І річ не тільки у п'ятьох нардепах, заражених коронавірусом, а й у глибоких проблемах усередині "Слуги народу". Передусім через спроби ввести надзвичайний стан і голосування щодо законів для МВФ.

Для цього руками "слуг" Рада повинна ухвалити два важливі закони: ринок землі та неповернення банків колишнім власникам. Після цього в МВФ готові дати Україні 5,5 млрд доларів. В умовах тривалого карантину – сума життєво важлива.

Чому в партії Володимира Зеленського не поспішають виконувати умови МВФ і оголошувати НС – з'ясовував OBOZREVATEL.

Чому народні депутати не можуть прийти на голосування

Щонайменше п'ять членів парламенту заражені коронавірусом: Сергій Шахов, Сергій Вельможний, Сергій Рудик, Олександр Лукашевич і Руслан Горбенко здали позитивний тест на COVID-19. Вони в ізоляції та проходять лікування. Упродовж останнього тижня ці особи контактували й з іншими обранцями. Безліч нардепів реально хвилюються за свої життя;

Для того щоб зібратися, потрібно знати порядок денний, що і як будуть розглядати. Єдиного документа досі немає. Джерела OBOZREVATEL у парламенті вказували, що голосувати думали відразу кілька рішень: введення надзвичайного стану, скорочення витрат бюджету, пакет законів для стимуляції економіки, ринок землі та проєкт про заборону повертати власникам банки ("закон про ПриватБанк");

Позаяк у Раді не знають порядок денний, у монобільшості не можуть підрахувати голоси та спрогнозувати, що та як ухвалюватимуть. Як відомо, у "Слузі народу" є кілька великих груп впливу, на думку яких потрібно зважати.

Верховна Раде уже тиждень не може вийти з карантину

Що від цього українцям

Причин працювати під час загального карантину більш ніж вистачає. Через застій та обмеження українська економіка перебуває практично в переддефолтному стані. Сотні тисяч людей вимушено сидять вдома та не можуть вийти на роботу.

За даними Державної казначейської служби, на 24 березня план з бюджету виконано лише на 65%. Це фактично антирекорд, який в умовах обмежувальних заходів може призвести до жахливих наслідків.

Коротко кажучи – нардепи повинні банально врятувати економіку. Джерело OBOZREVATEL у "Слузі народу" ще на початку тижня прогнозувало, що в Міністерстві економічного розвитку мають підготувати детальний план соціально значущих рішень.

В уряді планують урізати "неефективні статті витрат". Йдеться про великі зарплати для топчиновників, премії та інші незахищені статті бюджету. Також у "Слузі народу" готують пакет соціальних та економічних законів, які після реєстрації в парламенті відправлять до профільного бюджетного комітету.

За задумом Кабміну, у такий спосіб Україну вдасться вберегти від дефолту та частково знизити "удар" як від коронавірусу, так і від неефективного менджменту. Але в цій історії є й одне "але" – кредитна програма МВФ.

Щоб отримати гроші від Фонду, а це 5,5 млрд доларів, потрібно виконати дві умови:

ухвалити в другому читанні законопроєкт про ринок землі;

проголосувати за законопроєкт про банки, який унеможливить повернення ПриватБанку колишньому власникові, бізнесменові Ігорю Коломойському. "МВФ вже недостатньо закону про землю, їм потрібно конкретне рішення щодо "Привату". Ця умова була прямо поставлена Зеленському", – розповів OBOZREVATEL співрозмовник у "Голосі".

Проти першого документа з різних причин виступають всі фракції, крім "Слуги народу". Та й там не факт, що набереться 226 "за". Як варіант розглядається підтримка позафракційних нардепів або груп "Довіра" та "За майбутнє".

Із законом про фінустанови все куди складніше. Кабмін Дениса Шмигаля вже зареєстрував цей проєкт. Вся суть його зводиться до простої тези – якщо за нього проголосують, то повернути ПриватБанк Ігор Коломойський вже не зможе. Саме тому його група впливу всередині фракції монобільшості чинить опір і намагається зірвати його розгляд.

По суті, зараз команда Зеленського стоїть перед вибором. Піти на поступки МВФ, проштовхнути два закони й отримати упродовж найближчих місяців кредит, захистивши країну від дефолту. Або відмовитися від 5,5 млрд доларів позики, але зберегти стабільність у партії влади та дружні відносини з великим бізнесом.

Чи введуть НС

Одна з основних інтриг останніх тижнів – чи введуть нардепи надзвичайний стан. Позиція з цього питання змінювалася практично щодня.

За інформацією OBOZREVATEL, різко "за" виступали очільники міністерств внутрішніх справ та охорони здоров'я. Глава МОЗ Ілля Ємець і зовсім анонсував свою відставку, якщо влада не спробує в такий спосіб зупинити епідемію.

Але після тривалих консультацій в оточенні президента Зеленського від ідеї вирішили відмовитися. Одна з головних причин – небажання встромляти палиці в колеса великому й середньому бізнесу, який і так страждає від карантину. В іншому разі був би ризик розвалу ключових галузей.

До того ж свою роль відіграли й політичні інтриги, а також небажання Офісу президента посилювати правоохоронні органи, зокрема Міністерство внутрішніх справ.

У Раді придумали нову фішку – голосувати по відеозв'язку

До речі, голосувати в парламенті можуть і в режимі відеоконференції. Таке ноу-хау запропонували брати-нардепи Руслан і Микола Стефанчуки. У законопроєкті прописано формат роботи народних обранців, послідовність розгляду питань тощо. Зазначено, що скликати подібні засідання може 150 і більше народних депутатів або спікер парламенту з подання президента України.

Відеоконференція глав фракцій парламенту Іван Косякін

Ухвалені акти повинні стосуватися запобігання поширенню коронавірусу, забезпечення національної безпеки та оборони, економічного добробуту, прав людини.

"Є ризик, що частина нардепів просто не прийде на голосування, тому в керівництві хочуть перестрахуватися. Зараз опрацьовуються юридичні моменти відеоголосування, щоб у разі чого ухвалені в такий спосіб закони не оскаржили в судах", – пояснив мету ініціативи один зі співрозмовників OBOZREVATEL у СН.

На перший погляд, проводити засідання по інтернету дивно й не до кінця конституційно, але це не так. З огляду на епідемію, нардепи можуть цілком зважитися на такий крок.

"Щоб таке голосування не визнали неконституційним, варто зробити три речі. Перша – нардепам потрібно заповнити письмову реєстрацію, підписати її і вказати IP-адресу пристрою та свою адресу. Друга – народні депутати повинні бути в прямій трансляції, з позначенням геолокації. Третя – для онлайн відкритого пленарного засідання передбачити письмове голосування з використанням електронного цифрового підпису за кожне ухвалене рішення", – пояснив OBOZREVATEL юрист Семен Яценко.

Як результат – наступне засідання, ймовірно, відбудеться в суботу, 28 березня. Зважаючи на порядок денний, що буде опублікований на сайті парламенту, стане зрозуміло, яка саме група впливу в "Слузі народу" здобула перемогу.

Як розповів у ефірі ObozTV нардеп від СН Олександр Качура, перед засіданням фракція "Слуга народу" обговорить порядок денний із президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, "буде логічно", щоб нардепи прийшли на зустріч у захисних масках і в окулярах.

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